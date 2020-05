Le GP des Pays-Bas définitivement annulé pour 2020

L'espoir était mince mais rien n'avait encore été officialisé. C'est désormais une certitude, il n'y aura pas de Grand Prix des Pays-Bas cette année. Le circuit de Zandvoort devra donc patienter une saison de plus avant de renouer avec la Formule 1, alors que les retrouvailles étaient initialement programmées pour le début du mois de mai.

La pandémie due au nouveau coronavirus est passée par là et, comme de nombreux Grands Prix de la première partie de saison, celui des Pays-Bas avait assez rapidement annoncé son report. Compte tenu des circonstances mais aussi des décisions gouvernementales du pays, le choix a été fait de ne pas insister pour cette année. Le fait que la F1 prépare une tournée européenne alternative à huis clos a également pesé dans la balance, cette hypothèse n'ayant franchement pas les faveurs des organisateurs néerlandais.

"En raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19), le Grand Prix des Pays-Bas a d'abord été reporté", expliquent les organisateurs dans un communiqué. "En consultation avec le Formula One Management, l'organisation du Grand Prix des Pays-Bas a dû arriver à la conclusion qu'il n'était plus possible d'avoir une course avec du public cette année. Par conséquent, il a été décidé de reporter définitivement la course à 2021. Avec la FIA et la FOM, nous déterminerons le calendrier pour 2021 et ainsi la nouvelle date du Grand Prix des Pays-Bas. Comme chaque fois, la date sera annoncée par la FIA en fin d'année."

Le circuit de Zandvoort a fait l'objet de gros travaux de rénovation pour retrouver la Formule 1, avec notamment l'agencement d'un banking très prononcé dans son dernier virage. L'annulation confirmée ce jeudi va dans le sens des dernières informations concernant le calendrier que tente de mettre en place la F1, qui espère toujours débuter le championnat début juillet en Autriche.

"Nous étions totalement prêts pour cette première course et nous le sommes toujours", fait savoir Jan Lammers, directeur du Grand Prix des Pays-Bas. "Grâce à tous les fans, aux entreprises et au gouvernement, un incroyable accomplissement a été réalisé. Avec la Formule 1, nous avons étudié la possibilité d'organiser le Grand Prix à un autre moment de l'année, sans public, mais nous voudrions célébrer le retour de la F1 à Zandvoort avec nos fans et les Néerlandais. Nous demandons à chacun d'être patient. Je ressens cette impatience depuis 35 ans, alors je peux attendre une année de plus."