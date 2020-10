GP du Portugal F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Le Grand Prix du Portugal fait son grand retour en Formule 1 après une absence de 24 ans.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires depuis Paris.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 23 octobre Essais Libres 1 12h00 - 12h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 16h00 - 16h30 Canal+ Sport Samedi 24 octobre

Essais Libres 3 12h00 - 13h00 Canal+

Qualifications 15h00 - 16h00 Canal+ Décalé Dimanche 25 octobre

Course 14h10 Canal+

Infos et palmarès

Le premier Grand Prix du Portugal de F1 a eu lieu en 1958 dans les rues de Porto. La ville a également accueilli l'édition 1960 tandis que 1959 fut organisée dans le parc de Monsanto, à Lisbonne. Il faudra ensuite attendre 1984 pour que la discipline reine revienne en pays lusitanien, cette fois sur un tracé permanent, à Estoril. Le tracé, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, sera le théâtre de ce GP sans discontinuer jusqu'en 1996, date de la toute dernière venue du grand cirque dans le pays.

Longue de 4,653 km et composée de 15 virages, la piste de Portimão sera pour la première fois empruntée en compétition par des Formule 1, après des séances d'essais privées organisées durant ces 15 dernières années. Il s'agit, dans cette saison 2020 particulière, du second et dernier circuit totalement inédit après le Mugello. En course, il faut boucler 66 tours, pour une distance totale de 306,826 km.