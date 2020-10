Course - Hamilton écrase tout, nouveau record absolu !

Jour de première à Portimão ! Absent du calendrier depuis 1996, le Grand Prix du Portugal faisait son retour ce dimanche sur cette piste encore jamais visitée dans le cadre d'un Grand Prix. Au menu, une piste vallonnée, glissante en raison d'un tout nouvel asphalte, et du vent, beaucoup de vent ! Au lendemain d'une pole position décrochée par Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas, l'heure était donc à l'affrontement sous un ciel chargé (21°C dans l'air), les risques de pluie étant réels mais difficiles à évaluer, a priori attendus après la course.

Sur le plan pneumatique, les deux Mercedes et la Ferrari de Charles Leclerc étaient équipées des pneus mediums, les autres membres du top 10 en pneus tendres. Hors du top 10, les mediums étaient privilégiés à l'exception de Kimi Räikkönen (tendres) et de Kevin Magnussen (durs).

Malgré quelques gouttes signalées durant le tour de formation, c'est bien sur le sec que le départ a été donné. À l'extinction des feux, Hamilton a parfaitement jailli devant Verstappen, avant qu'une faible bruine ne change quasi instantanément la donne. Les pneus mediums ont semblé mettre un temps fou à monter en température, permettant à un Carlos Sainz déchaîné d'aller s'emparer de la tête de course devant Bottas et Hamilton. Outre le contact entre Verstappen et Sergio Pérez ayant coûté beaucoup de temps au Mexicain, le premier tour aura été pour le moins chaotique, permettant à Kimi Räikkönen de faire un bond en sixième position !

L'avantage des pneus tendres n'aura duré que six tours, Bottas reprenant le commandement à Sainz avant que Hamilton ne double lui aussi l'Espagnol quelques instants plus tard. Verstappen a fait de même un tour plus tard, rétablissant une hiérarchie plus "conventionnelle" dans le tiercé de tête. Le premier relais a ensuite vu les McLaren rentrer un peu dans le rang, Leclerc remontant au quatrième rang devant les deux monoplaces oranges.

Hamilton sans merci

La fin du premier relais aura été marquée par un nouvel accrochage impliquant une Racing Point, cette fois-ci celle de Stroll, auteur d'une attaque visiblement trop audacieuse sur Norris et sanctionnée d'une pénalité de cinq secondes par les commissaires. Il faudra y ajouter plus tard une autre pénalité de cinq secondes pour non-respect des limites de la piste.

Peu après, à l'entame du 20e tour, Hamilton a mis à profit une série de tours d'attaque pour ne faire qu'une bouchée d'un Bottas en délicatesse avec ses gommes. Le Britannique a enfoncé le clou en creusant un écart avoisinant les dix secondes sur son coéquipier. Alors que Verstappen aura attendu le 25e tour pour se débarrasser des pneus tendres et chausser les mediums, Hamilton, sur une stratégie inverse, a patienté jusqu'au 40e tour pour délaisser les mediums et passer les durs. Bottas a imité le leader du championnat un tour plus tard.

À l'entame du second relais, jamais Bottas n'a donné le sentiment de pouvoir inverser la tendance. Au contraire, Hamilton a accentué son avantage pour s'échapper vers une victoire prenant finalement des allures de promenade de santé. Mais que l'on ne s'y trompe pas : le roi Hamilton a une nouvelle fois frappé fort en broyant les espoirs d'un Bottas relégué à 25 secondes. Cette 92e victoire fait désormais de lui le recordman absolu du nombre de succès en F1, devant Michael Schumacher. Le sextuple Champion du monde marque également le point du meilleur tour en course.

Troisième, Verstappen a solidement tenu son rang pour signer un nouveau podium cette année, largement devant un Leclerc non moins solide au volant d'une Ferrari qui entrevoit la lumière. Gasly prend une belle cinquième place après avoir doublé Pérez dans l'avant-dernier tour. Sainz a également pris le dessus sur le Mexicain pour terminer sixième, devant Pérez (placé sous enquête pour sa défense face à Gasly), Ocon, Ricciardo et Vettel qui complète le top 10. Lance Stroll est le seul pilote à avoir abandonné dans ce Grand Prix.

