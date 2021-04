GP du Portugal F1 - Programme TV et guide d'avant-course

C'est la deuxième fois que la Formule 1 se rend sur la piste de Portimão après l'édition de l'an dernier : le Grand Prix du Portugal 2020 avait été remporté par Lewis Hamilton. Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre cette épreuve.

Horaires et programme TV du GP du Portugal 2021

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 30 avril

Essais Libres 1 12h30 - 13h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 16h00 - 17h00 Canal+ Sport Samedi 1er mai

Essais Libres 3 13h00 - 14h00 Canal+ Sport Qualifications 16h00 - 17h00 Canal+ Sport Dimanche 2 mai

Course 16h00 Canal+ Horaires en heure française ; la France est actuellement sur le fuseau GMT+2 et le Portugal GMT+1. À 16h dans l'Hexagone, il sera 15h dans le paddock.

Infos et palmarès

Le premier Grand Prix du Portugal de F1 a eu lieu en 1958 dans les rues de Porto. La ville a également accueilli l'édition 1960 tandis que celle de 1959 fut organisée dans le parc de Monsanto, à Lisbonne. Il a ensuite fallu attendre 1984 pour que la discipline reine revienne en pays lusitanien, cette fois sur un tracé permanent, à Estoril. Le tracé, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, a été le théâtre de ce GP sans discontinuer jusqu'en 1996.

C'est en 2020 que la Formule 1 a fait son retour au Portugal dans le contexte de la pandémie COVID-19, qui a compliqué les déplacements extra-européens, mais cette fois, c'est à l'Autódromo Internacional do Algarve. Sa piste longue de 4,653 km et composée de 15 virages devra être parcourue à 66 reprises en course, pour une distance totale de 306,826 km.

Les records



Record du circuit Valtteri Bottas

Mercedes 1'16"466 (moy. : 219,062 km/h) 2020 Meilleur tour en course Lewis Hamilton

Mercedes 1'18"750

(moy. : 212,708 km/h) 2020

Les dix derniers polemen et vainqueurs (à Estoril jusqu'en 1996) Année Pole position Victoire 2020 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 1996 Damon Hill Jacques Villeneuve 1995 David Coulthard David Coulthard 1994 Gerhard Berger Damon Hill 1993 Damon Hill Michael Schumacher 1992 Nigel Mansell Nigel Mansell 1991 Riccardo Patrese Riccardo Patrese 1990 Nigel Mansell Nigel Mansell 1989 Ayrton Senna Gerhard Berger 1988 Alain Prost Alain Prost Météo Les températures seront très stables tout au long du week-end, avec une dizaine de degrés le matin et une vingtaine de degrés l'après-midi. Un faible risque d'averse existe pour la première séance d'essais libres, et le reste du week-end devrait être sec. Course suivante : Grand Prix d'Espagne (7-9 mai) Grand Prix d'Espagne (7-9 mai) Calendrier F1