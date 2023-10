Le GP du Qatar était "trop dangereux" pour les pilotes selon Norris

Troisième du Grand Prix du Qatar, Lando Norris n'a toutefois pas raffolé de l'expérience. Disputée dans une chaleur suffocante et à un rythme très élevé, la course a mis les organismes à rude épreuve et plusieurs pilotes ont dépassé leurs propres limites : déshydraté, Logan Sargeant a abandonné et a dû passer par le centre médical, tout comme son coéquipier chez Williams, Alexander Albon ; Esteban Ocon a été malade en début de course ; Oscar Piastri, Charles Leclerc et beaucoup d'autres ont décrit des conditions extrêmes... qui pour Lando Norris, allaient trop loin.

Les conditions météorologiques, avec près de 40°C dans l'air, ont été exacerbées par l'obligation exceptionnelle pour des raisons de sécurité liées aux pneus de réduire les relais à 18 tours, impliquant des stratégies à au moins trois arrêts et des relais d'attaque permanente, sans avoir à gérer les gommes. Un cocktail dantesque.

"Je pense qu'aujourd'hui on a probablement trouvé la limite", estime Lando Norris. "Et c'est triste d'avoir dû la trouver de cette manière. Ce n'est jamais une situation agréable à vivre quand certains terminent au centre médical ou s'évanouissent. C'est une situation assez dangereuse. Mais ce n'est pas une situation pour laquelle on peut se dire que les pilotes doivent s'entraîner davantage ou faire quoi que ce soit d'autre. On est dans une voiture fermée (sic) qui devient extrêmement chaude, dans une course très physique. Et c'est frustrant."

"J'imagine qu'à la télévision, ça n'a pas l'air très physique du tout, mais il est clair que lorsque certains finissent par abandonner ou sont dans un tel état, avec les vitesses que l'on pratique, c'est trop. C'est trop dangereux. Je sais que ce Grand Prix aura lieu plus tard la saison prochaine et qu'il fera plus frais quelques mois plus tard, mais c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Et je suis certain qu'on en parlera, car ça n'aurait pas dû arriver."

Oscar Piastri exténué à l'issue du GP du Qatar.

Le calendrier 2024 prévoit en effet un Grand Prix du Qatar le 1er décembre et les températures devraient être davantage supportables. D'ici là, les instances, les organisateurs et Pirelli auront également le temps de se pencher sur la problématique des vibreurs pyramidaux qui ont provoqué les inquiétudes pneumatiques et les mesures prises en conséquences.

Si Max Verstappen, vainqueur incontestable du Grand Prix après s'être élancé depuis la pole position, a moins souffert en bénéficiant notamment du champ libre ne lui infligeant pas l'air chaud d'autres monoplaces, il ne juge pas non plus la situation normale.

"Quand j'ai vu la météo avant de venir ici, je ne m'y attendais pas", admet le nouveau triple Champion du monde. "Il fait tout simplement trop chaud et, comme Lando l'a dit, ça n'a rien à voir avec le fait de s'entraîner davantage. Certains de ceux qui ont eu des difficultés sont physiquement très en forme, probablement plus que moi, mais c'est comme passer toute la journée dans un sauna. Et la nuit, l'humidité augmente."

"Les courses sont assez longues, mais il n'y a pas qu'ici. Il y a d'autres endroits comme ça. Je pense à Singapour, où c'est presque une course de deux heures et où il fait très, très chaud. Je pense aussi que c'est à la limite de ce qui devrait être autorisé. Il y a donc quelques éléments sur lesquels se pencher, mais il faisait clairement trop chaud."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi