GP de Sakhir : un tour en 54 secondes pour des qualifs "chaotiques"

Une pole position en 54"3 avec deux zones DRS, en 53"9 avec trois zones. Une vitesse moyenne de 232 km/h. Une course de 87 tours. Le Grand Prix de Sakhir, qui sera disputé sur la piste extérieure du Circuit International de Bahreïn, va représenter un défi presque inédit pour les concurrents du championnat du monde de Formule 1, en témoignent ces simulations réalisées par la catégorie reine du sport automobile.

Lire aussi : Le GP de Sakhir aura lieu sur "l'ovale" de Bahreïn

Il existe néanmoins des motifs d'inquiétude légitimes, notamment le trafic en qualifications. Si les 3,543 km de cette piste n'en font pas la plus courte du calendrier, celle de Monaco mesurant 3,337 km, la vitesse moyenne plus élevée de 60 km/h change complètement la donne en matière d'espace nécessaire entre chaque voiture pour ne pas se gêner. Interrogé par Motorsport.com au sujet du Grand Prix de Sakhir, Romain Grosjean n'est pas très confiant.

"Je ne veux pas parler trop vite, car je pense qu'essayer ça est une bonne idée", analyse Grosjean. "Personnellement, je ne suis pas complètement convaincu. Je ne sais pas comment nous allons faire en qualifications. Nous avons fait un calcul : si l'on veut espacer chaque voiture en piste de manière égale, cela fait 175 mètres entre chaque voiture [177 m très précisément, ndlr]. Cela ne va pas marcher. Il nous faut quatre secondes pour ne pas être dans l'air sale. Ça risque d'être délicat."

"Pour nous, ce qui est fun, ce sont les virages, et il n'y en a pas tant que ça. Donc si vous me posez la question, j'aurais largement préféré faire une course sur le circuit normal en journée, à 14h quand il fait vraiment chaud, avec des problèmes de température, et une autre course la nuit comme d'habitude. Mais j'accepte l'idée, essayons ; ça va peut-être marcher, peut-être pas, je ne sais pas."

"Mais peut-être qu'il nous faut trouver quelques failles dans le règlement, car comme je l'ai dit, en qualifications avec les tours lents et tout, ça risque d'être vraiment chaotique. Sans oublier les drapeaux bleus en course. Si l'on est dernier et que la Mercedes arrive, on a le drapeau bleu pour la Mercedes, puis on a 18 drapeaux bleus et le temps d'avoir le dernier, il y en a un autre pour Hamilton. Ça risque d'être un peu un cauchemar." Grosjean ne s'est toutefois jamais fait prendre un tour par plus de six concurrents depuis le début de la saison.

Directeur technique de la Formule 1, Pat Symonds est conscient des problèmes posés par le trafic lorsque les 20 monoplaces seront en piste, mais pour lui, ceux-ci n'appellent pas forcément à une solution. "En termes de trafic, ça va être bondé en effet, comme ça l'est au Brésil", admet-il. "C'est le cas sur les circuits courts. Cela fait partie du challenge."

"C'est le championnat des pilotes : nous ne devons pas oublier que pour être un pilote complet, il faut gérer les choses comme ça. Bien sûr, les équipes ont énormément d'outils pour gérer de genre de chose de nos jours. Ce sera donc un défi, ce sera difficile, et peut-être que quelqu'un y perdra, quelqu'un d'autre y gagnera, mais je pense que dans l'ensemble, nous allons avoir un bon spectacle."

Avec Erwin Jaeggi

Related video