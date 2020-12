GP de Sakhir F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Pour la troisième et dernière fois de la saison 2020 de F1, le paddock va disputer un second GP consécutif sur un même circuit. Mais la subtilité par rapport à l'Autriche et à la Grande-Bretagne est que cette course se déroulera sur une configuration différente de la piste de Sakhir. Il s'agira de la 16e des 17 épreuves de la campagne.

Horaires et programme TV du GP de Sakhir 2020

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires depuis Paris.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 4 décembre

Essais Libres 1 14h30 - 16h00 Canal+ Décalé Essais Libres 2 18h30 - 20h00 Canal+ Décalé

Samedi 5 décembre

Essais Libres 3 15h00 - 16h00 Canal+ Décalé

Qualifications 18h00 - 19h00 Canal+ Décalé

Dimanche 6 décembre

Course 18h10 Canal+ Décalé Infos et palmarès Le circuit de Sakhir est apparu au calendrier de la Formule 1 en 2004 et a, comme beaucoup d'autres pistes modernes, été dessiné par l'architecte Hermann Tilke. C'est son tracé en version "Grand Prix" qui a principalement été utilisé, même si en 2010 la discipline reine a arpenté la version "Endurance", plus longue. Longue de 3,543 km et composée de 11 virages, la version "Outer" de la piste de Sakhir sera empruntée pour la première fois. Elle délaisse la partie sinueuse qui compose le second secteur du tracé habituel et sera étonnamment courte pour les standards modernes de la Formule 1, avec un temps au tour attendu en moins de 55 secondes. En course, il faudra boucler 87 tours, pour une distance totale de 307,995 km. Les derniers polemen et vainqueurs (sur la version "Grand Prix" de Sakhir)