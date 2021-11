GP de São Paulo F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Les derniers polemen et vainqueurs à Interlagos



Année Pole position Victoire 2019

Max Verstappen Max Verstappen 2018

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017

Valtteri Bottas Valtteri Bottas Sebastian Vettel 2016

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2015 Nico Rosberg Nico Rosberg 2014 Nico Rosberg Nico Rosberg 2013

Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2012

Lewis Hamilton Jenson Button 2011

Sebastian Vettel Mark Webber 2010

Nico Hülkenberg

Sebastian Vettel

Météo

La journée de vendredi pourrait être perturbée par la pluie, notamment l'après-midi pour la séance de qualifications. Il devrait s'agir de la journée la plus fraîche, avec 17°C au maximum. Le samedi et le dimanche devraient être plus calmes, bien que nuageux. Dimanche devrait être la journée la plus chaude, avec 24°C.

Course suivante : Grand Prix du Qatar (19-21 novembre)

