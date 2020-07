Course - Hamilton sur son nuage, Ferrari en plein cauchemar

Même circuit, même horaire, même ambiance : non, ce n'est pas le jour de la marmotte mais tout simplement une première dans l'Histoire de la F1, qui organise deux Grands Prix à une semaine d'intervalle sur le même tracé. Avec 20°C dans l'air et 38°C sur la piste, les conditions sont plus fraîches que le week-end dernier mais surtout plus sèches que la veille. Vingt-quatre heures plus tôt, Lewis Hamilton a été impérial dans des conditions extrêmes : il s'élance depuis la pole position avec à ses côtés Max Verstappen ; Carlos Sainz et Valtteri Bottas forment la deuxième ligne. Romain Grosjean est bien au départ mais c'est depuis les stands qu'il doit partir, après avoir échappé à une disqualification.

Lire aussi : Décryptage : les évolutions accélérées de Ferrari

Les stratégies, elles, ont changé puisque les conditions des qualifications offrent le libre choix des pneumatiques. La majeure partie des pilotes, notamment les sept premiers, choisit les pneus tendres. Seuls Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Daniil Kvyat, Kimi Räikkönen, Nicholas Latifi et Antonio Giovinazzi optent pour les mediums. Voici le décor planté, les feux rouges peuvent s'éteindre.

L'envol d'Hamilton est parfait tandis que Verstappen doit dans un premier temps résister aux assauts de Sainz. Dans le peloton, la lutte est rude et c'est Ferrari qui en fait les frais lorsque Charles Leclerc tente l'intérieur sur Vettel et ne peut pas éviter le contact. Les débris sont nombreux et la voiture de sécurité doit intervenir. Pendant ce temps, les deux monoplaces rouges passent au stand : l'Allemand abandonne, aileron arrière cassé, tandis que le Monégasque reprend la piste après un changement d'aileron avant mais avec un fond plat sérieusement endommagé. Un tour plus tard, il se résigne à abandonner et il n'y a plus aucune Ferrari en course.

Peu après le restart, c'est George Russell qui gâche sa belle qualification avec une sortie de piste au virage 6 qui le fait repartir dernier, après un duel face à Kevin Magnussen. Bottas et Alexander Albon se débarrassent tous les deux de la McLaren de Sainz qui avait jusque-là conservé sa troisième position. Plus loin les deux Renault sont à la lutte avec leurs stratégies décalées, et après 20 tours Ricciardo prend finalement le dessus sur Ocon à la suite de plusieurs tentatives. En manque de rythme durant le premier relais, le Français regagne son box de manière définitive quelques tours plus tard et met pied à terre. L'équipe suspecte un problème de refroidissement.

Au 24e tour, Verstappen est le premier des leaders à passer par les stands, avec une énorme agressivité et un changement de pneus ultra rapide. Le Néerlandais chausse alors les gommes mediums dans l'espoir de mettre la pression sur les Mercedes. Mais rien n'y fait et Hamilton s'arrête trois tours plus tard, repartant devant la Red Bull avec une avance confortable. Bottas hérite de la tête et allonge son premier relais au maximum, jusqu'à la fin du 34e tour.

Une fois le Finlandais passé par les stands, Hamilton récupère les commandes avec cinq secondes d'avance sur Verstappen et 13 sur son coéquipier. Dans le peloton, McLaren laisse échapper de précieuses secondes lors de l'arrêt au stand de Sainz en raison d'un écrou de roue récalcitrant.

Dans la lutte pour les places d'honneur, Sergio Pérez s'illustre au lendemain de son élimination en Q1. Le Mexicain profite d'une Racing Point en grande forme et parvient même à prendre le dessus sur son coéquipier Lance Stroll avant de doubler Ricciardo puis de se lancer aux trousses d'Albon.

Les dix derniers tours de course permettent à Hamilton de gérer son avantage, d'autant que Verstappen souffre d'un aileron avant abîmé. Le pilote Red Bull doit davantage se préoccuper du retour derrière lui de Bottas. Le Néerlandais fait preuve d'une énorme résistance dans le combat rapproché, malgré des pneus dégradés et le DRS à disposition de son adversaire. Il s'incline finalement à quatre tours du but.

Hamilton signe ainsi la 85e victoire de sa carrière devant son coéquipier. Ce doublé des Mercedes permet à Bottas de quitter l'Autriche en tête du championnat tandis que Verstappen ouvre son compteur avec ce premier podium.

Dans l'emballement des deux derniers tours, plusieurs luttes âpres surviennent : Pérez casse son aileron avant dans un contact avec Albon, tandis que Stroll plonge à l'intérieur de Ricciardo. Norris suit la lutte de près et c'est lui qui récolte les fruits de la bagarre pour aller chercher la cinquième place au nez et à la barbe d'un Pérez à l'agonie. Albon termine donc quatrième devant Norris, Pérez, Stroll, Ricciardo, Sainz et Kvyat.

GP de Styrie