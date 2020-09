GP de Toscane F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Le Grand Prix de Toscane est le deuxième des trois rendez-vous italiens de la saison. Il marque également la fin d'une nouvelle série de trois épreuves consécutives en trois week-ends.

Horaires et programme TV du GP de Toscane 2020

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires depuis Paris.

Infos et palmarès

Le Grand Prix de Toscane est inédit en Formule 1, aussi bien par son appellation que par sa localisation. Son palmarès est donc vierge, alors que l'épreuve a été mise sur pied pour répondre au besoin de prolonger le calendrier européen, crise du coronavirus oblige.

S'il est un rendez-vous habituel du MotoGP, le circuit du Mugello n'a jamais accueilli le moindre GP de F1 mais a plusieurs fois été le théâtre de séance d'essais. La dernière officielle remonte toutefois à 2013. Propriété de Ferrari, il est long de 5,245 km et offre un défi physique exigeant, avec plusieurs courbes qui mettront à rude épreuve le cou des pilotes. Il faudra parcourir 59 tours en course. Notons par ailleurs que la Scuderia y disputera le 1000e Grand Prix de son Histoire.

Autre fait important : pour la première fois de la saison, du public sera présent sur les lieux, alors que tout le début du championnat s'est déroulé à huis clos jusqu'à présent en raison de la crise sanitaire. Chaque jour, il pourra y avoir un maximum de 2880 spectateurs, répartis dans trois tribunes distinctes.

Météo Le temps sera particulièrement chaud sur le tracé toscan, situé non loin de Florence. S'il existe quelques risques d'orages pour le vendredi, le paddock devrait toutefois éviter les gouttes pour la majorité du week-end, avec un grand soleil annoncé pour le dimanche. Le mercure risque de fortement préoccuper les écuries et les motoristes : en effet, on attend 33°C l'après-midi des deux premières journées, et même 34°C pour le Grand Prix.