Le GP de Turquie a vendu 40 000 billets en quelques heures

Les organisateurs du Grand Prix de Turquie ont annoncé avoir vendu 40 000 billets en seulement six heures, alors que l'épreuve s'apprête à faire un retour inattendu au calendrier de la Formule 1. Après neuf ans d'absence, le tracé d'Istanbul Park sera de nouveau visité par le paddock le week-end du 15 novembre prochain. Le Grand Prix fait partie de ceux qui ont profité de la mise en place d'un calendrier alternatif à la suite de la crise du coronavirus, et vers lequel les dirigeants de la catégorie reine se sont tournés afin d'assurer un nombre minimum de courses en 2020.

Le promoteur de l'épreuve turque, Intercity, avait déjà fait savoir le mois dernier que le public serait autorisé à y assister et qu'il espérait la venue de 100 000 spectateurs le dimanche de la course, soit environ la moitié de la capacité totale du circuit, estimée à 220 000. Une politique tarifaire très agressive a également été mise en place, avec des prix débutant à un peu plus de 3 € le billet sur une période précise d'achat limitée.

Cette vente a été une réussite puisque 10 000 billets se sont arrachés durant la première heure, puis 30 000 autres lors des cinq heures suivantes. L'objectif d'atteindre la barre des 100 000 spectateurs est donc réaliste pour le promoteur.

"Nous avions prévu d'atteindre la pleine capacité de 220 000 dans des circonstances normales, mais ce n'est pas possible en raison du COVID-19", précise Vural Ak, président d'Intercity. "Avant notre arrivée, il n'y avait personne à la tête de cette organisation. Nous sommes passionnés et enthousiastes avec la F1 et nous pouvons l'organiser avec succès. Mais comme vous le savez, il y a le COVID-19. C'est pourquoi nous espérons faire venir 100 000 personnes."

Le promoteur sait qu'un nouveau pic de l'épidémie d'ici la date du Grand Prix pourrait compromettre les plans activés aujourd'hui. Néanmoins, toutes les précautions sanitaires sont prises par l'organisation.

"Nous avons dû nous préparer à tout", affirme Vural Ak. "Si l'épidémie s'aggrave par rapport à aujourd'hui, la course peut se dérouler à huis clos. Cependant, nous connaissons la capacité de ce circuit. Environ 220 000 spectateurs peuvent assister à la course depuis les tribunes, dans des zones en plein air. Actuellement, si nous fermons certaines zones pour des raisons de sécurité, environ 100 000 spectateurs pourront venir voir la course tout en respectant les règles de distanciation physique."

Avec Abdullah Çelik