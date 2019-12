Le nouveau tracé du GP du Vietnam révélé

La semaine dernière il a été annoncé que, pour des raisons logistiques et géographiques et sur demande de la FIA et de la F1, un virage serait ajouté au tracé initial du circuit urbain d'Hanoï. Cette modification intervient dans le dernier secteur de la piste et la rallonge puisqu'elle passe d'une longueur de 5,565 km à 5,607 km, en comptant 23 virages et non plus 22.

La Formule 1 a aujourd'hui présenté le tracé du circuit dans cette nouvelle configuration. Le changement se situe dans les quatre derniers virages : au lieu d'avoir un antépénultième virage à peine marqué et un avant-dernier tournant sur la gauche, la piste sera plus lente, tournera vers la droite pour un avant-dernier virage bien plus serré.

Il est à noter que dans le processus d'affinage de la piste, d'autres virages ont subi des modifications de leur profil par rapport au dessin original, comme il est possible de le constater ci-dessous.

