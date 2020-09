Les GP en 2021 : F2 et F3 séparés et W Series à leurs côtés ?

Voilà onze saisons que GP2/F2 et GP3/F3 sont les principales catégories aux côtés de la Formule 1 sur les Grands Prix, du moins en Europe et au Moyen-Orient, avec un programme horaire qui a très peu évolué. La synergie entre les deux championnats était facilitée par la présence de nombreuses écuries en commun, mais la crise financière engendrée par le coronavirus est passée par là et semble requérir des mesures plus extrêmes.

FIA F2 : Dominateur, Lundgaard se relance dans la course au titre

La Formule 2 et la FIA F3 pourraient ainsi ne plus se produire lors des mêmes week-ends de Grand Prix, afin de permettre aux neuf équipes présentes dans les deux championnats de réduire leur masse salariale en disposant du même personnel pour ces compétitions au lieu d'avoir des mécaniciens différents, par exemple.

Également pour réduire les coûts, il n'y aurait alors que huit meetings en F2 (quatre en Europe et quatre ailleurs) et sept en F3 (cinq en Europe et deux ailleurs), mais ceux-ci seraient composés de trois courses chacun, pour un total de 24 épreuves en F2 (autant qu'en 2020) et 21 en F3 (trois de plus que cette année).

"Nous évaluons actuellement les mesures de réduction des coûts pour 2021, mais rien n'a été décidé pour l'instant", nous a indiqué un porte-parole de la F2/F3. "Si des décisions sont prises, nous les communiquerons en temps voulu."

Si ce projet se concrétise, une place se libérera sur de nombreux Grands Prix et pourrait être prise par W Series. Ce championnat 100% féminin de niveau F3, où les pilotes ne payent pas pour courir et reçoivent des primes en fin d'année pour financer leur carrière dans d'autres compétitions, a vécu sa première saison l'an dernier avant de devoir annuler celle de 2020 en raison de la crise du coronavirus.

W Series se produisait aux côtés du DTM l'an passé mais était également censé tenir des courses aux Grands Prix des États-Unis et du Mexique en 2020, ce qui ne s'est évidemment pas concrétisé à cause de la pandémie de COVID-19. L'on sait déjà que ces épreuves resteront au calendrier pour 2021, et W Series pourrait accompagner la Formule 1 sur d'autres courses, dans un contexte où l'avenir du DTM est incertain face à la fuite des constructeurs. De surcroît, Liberty Media pourrait ainsi contribuer à l'image de diversité que le groupe souhaite donner à la Formule 1.

Rappelons que la première saison de W Series a été remportée par Jamie Chadwick devant Beitske Visser et Alice Powell. Depuis lors, Chadwick s'est classée quatrième de F3 Asie et est actuellement septième de Formule Régionale Européenne, où elle est en difficulté par rapport à ses coéquipiers chez Prema Powerteam. Beitske Visser va disputer ses premières 24 Heures du Mans aux côtés de Tatiana Calderón et Sophia Flörsch, au sein de l'équipage 100% féminin du Richard Mille Racing Team. Enfin, Alice Powell a pris la quatrième place de la saison 2019-20 du Jaguar I-Pace eTrophy, en marge du championnat de Formule E.

Avec Adam Cooper

Lire aussi : Au cœur de la première course de W Series

Related video