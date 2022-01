Le GP d'Australie ne craint pas un incident à la Djokovic

Le Grand Prix d'Australie fait son retour au calendrier de la Formule 1 cette saison, trois ans après sa dernière course, avec une édition 2022 prévue du 8 au 10 avril. Le contexte sanitaire reste toutefois compliqué avec la montée en puissance du variant Omicron, et le pays océanien est comme toujours extrêmement strict au niveau du respect de ses frontières.

Novak Djokovic en a fait l'amère expérience, lui qui a tenté de se rendre à l'Open d'Australie sans être vacciné et a été placé dans un centre de rétention pour migrants en situation irrégulière avant d'être expulsé au bout de dix jours d'un imbroglio politico-juridique. Cependant, les organisateurs du Grand Prix se sont montrés très clairs avec la Formule 1 afin d'éviter tout incident.

"Nous avons travaillé très étroitement avec le gouvernement de Victoria tout au long de l'année 2021 et à l'approche de 2022", déclare Andrew Westacott, PDG du GP d'Australie. "Et, bien sûr, nous avons travaillé très, très étroitement avec la Formule 1. Les règles sont simples pour entrer dans le pays, et les règles sont simples pour travailler en Formule 1. Pour se rendre à l'événement, il faudra être vacciné à 100%, et personne ne demandera d'exception pour personne."

"La Formule 1 a reconnu dans le monde entier qu'elle devait toujours se soumettre aux règles et aux frontières des juridictions où elle court. Elle a couru dans 41 lieux (sic) depuis Melbourne en 2020 [en réalité 23 circuits dans 20 nations, ndlr] et nous allons les accueillir dans le pays. Ils connaissent les règles et nous sommes très, très à l'aise avec ça."

"Je pense qu'il va sans dire qu'il y aura 100% de vaccination et de respect des lois. Et cela signifie que quand ils viendront ici à Melbourne, ils travailleront en toute sécurité. C'est une position définie, sur laquelle nous mettons l'accent. Nos arrangements étaient déjà établis bien avant les récents événements avec l'Open d'Australie. Nous travaillons étroitement avec le gouvernement fédéral, le gouvernement de l'État, la Formule 1 et la FIA depuis probablement un an et demi à ce sujet."

Alors que l'Australie a enregistré, comme bien d'autres pays, un pic de contaminations au COVID-19 ces deux dernières semaines, il semble bien que le plus dur soit passé. Dans l'État de Victoria, la moyenne quotidienne (sur une semaine) était de 41 000 cas le 13 janvier mais seulement 22 000 le 20 janvier. Peut-on pour autant assurer que la course de Melbourne aura bien lieu, elle qui avait été annulée le vendredi des essais libres au début de la pandémie en 2020 ?

"Nous pouvons garantir [aux fans] que ça ne se reproduira pas", affirme Westacott. "Nous sommes convaincus que nous réussirons. Nous avons vu ce qui se passe en Australie, je ne vois pas d'événement majeur qui ait été annulé récemment. Nous allons tenir cet événement. Mais il se peut que nous devions le faire avec quelques prérequis pour compenser la situation. Nous allons travailler avec le gouvernement de Victoria sur ces prérequis. Mais ce qui est vraiment important, c'est que les gens doivent pouvoir acheter des billets avec confiance. Je vous le dis sans tabou, il n'y a aucun risque d'annulation. Nous allons commencer à construire le circuit le 1er février."

Dans ce contexte, on ne sait pas encore si le Circuit de l'Albert Park pourra accueillir autant de spectateurs qu'à l'accoutumée, mais Westacott est plus que confiant : "Nous travaillons sur 100% [de la capacité] jusqu'à ce que l'on nous dise autre chose. Nous construisons des tribunes supplémentaires. Nous mettons de nouvelles infrastructures d'hospitalité en vente. Nous augmentons le nombre de lieux d'admission générale avec vue sur la piste."

Propos recueillis par Andrew van Leeuwen