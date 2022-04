Le GP de Bahreïn a servi de test pour Mercedes

La saison 2022 de Formule 1 de Mercedes n'a pas commencé comme l'écurie le souhaitait. Pour le moment, la W13 n'a pas les armes pour lutter face à Ferrari et Red Bull, qui sont largement en tête. Malgré un bon rythme sur le premier relais, un aileron arrière générant trop de traînée et un choix stratégique discutable (avec le passage des pneus durs) ont empêché Mercedes de garder le contact sur les leaders.

Mais alors que l'équipe décrochait un podium inespéré dans un scénario rocambolesque, Mercedes a déclaré avoir pris ce Grand Prix comme une session d'essais. Les Flèches d'argent étaient trop lentes pour inquiéter les voitures en tête, mais trop rapides pour être rattrapées par leurs poursuivants : l'occasion était parfaite pour effectuer des tests et récolter des données.

"Dans une certaine mesure, il s'agissait d'une situation nouvelle pour nous, parce que nous sommes dans une sorte de no man's land entre la P3/P4 et la P6", analyse le patron de Mercedes, Toto Wolff. "De ce fait, vous pouvez expérimenter des choses, et je pense que ça valait le coup d'essayer les gommes dures. La stratégie était très différente des équipes de devant, et évidemment, cela n'a pas marché. Mais plus de roulage, plus de tours et plus d'apprentissage pour nous."

Wolff poursuit en affirmant que Mercedes a la troisième meilleure voiture du plateau, et que l'écurie doit travailler sur de nombreux domaines pour s'améliorer. "Terminer P5 et P6 aurait été le résultat logique dans notre position", affirme l'Autrichien. "Je pense que nous étions compétitifs sur les premiers tours en gomme tendre, et nous étions en mesure de suivre, si ce n'est d'être plus rapide, que certains gars devant. Mais nous avions plus de dégradation."

"Néanmoins, il s'agissait d'une bonne séance d'essais pour nous. Nous avons testé les pneus durs, qui n'étaient pas performants. Nous perdions une seconde au tour, pareil pour les mediums où nous n'arrivions pas à extraire la performance, donc il y a beaucoup de leçons à en tirer. Il y a tant d'aspects dans lesquels nous devons nous améliorer pour pouvoir courir avec les gars de devant."

Mercedes est toujours à la recherche de l'équilibre idéal entre la performance et le confort du pilote, qui doit subir l'effet de marsouinage. L'équipe est convaincue que la voiture possède encore énormément de potentiel jusque là inexploité, notamment à cause des compromis réalisés pour empêcher la voiture de rebondir. C'est pour cela que Wolff pense qu'il ne s'agit pas simplement d'apporter de nouvelles pièces.

"Il faut avant tout comprendre comment libérer cette performance que nous pensons avoir dans la voiture, ou que nous espérons avoir", ajoute-t-il. "Avant de s'interroger sur la performance de la voiture, je veux voir cela."

Cependant, Wolff reconnaît que l'écurie doit passer un gros cap avant de penser à la victoire, et que la situation au championnat paraît déjà compromise. "Il est trop tôt pour regarder le championnat", explique le patron de Mercedes. "Si nous regardons la hiérarchie actuelle, nous sommes très, très loin pour ne serait-ce que penser à remporter un championnat. Mais si je regarde seulement le week-end de course, alors je pense que nous ne pouvions pas marquer plus de points. Nous devons nous baser là-dessus. Chaque week-end compte et en ce moment, ils sont réguliers. Mais quand vous êtes troisième en piste, vous ne pouvez pas penser à la victoire."