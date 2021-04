Officiel - Le GP du Canada remplacé par la Turquie

Menacé depuis plusieurs mois par la pandémie de COVID-19, le Grand Prix du Canada de Formule 1 est annulé pour une deuxième année consécutive, dans un pays où le nombre de cas de coronavirus a atteint un nouveau pic de plus de 9000 contaminations recensées quotidiennement à la mi-avril.

Les obstacles à surmonter se seront avérés trop grands pour cette course tenue à 40 reprises de 1978 à 2019 sur l'île Notre-Dame, site du Circuit Gilles Villeneuve, au cœur de la métropole montréalaise. C'est ce que viennent d'annoncer des membres des gouvernements canadien et québécois ainsi que les promoteurs de l'événement, pour qui un huis clos n'était pas envisageable.

"En raison des restrictions de circulation en vigueur au Canada, il est devenu impossible pour la Formule 1 d'entrer dans le pays sans effectuer une quarantaine obligatoire de deux semaines", indique un communiqué de la F1. "Nous sommes reconnaissants envers le promoteur et les autorités canadiennes, québécoises et montréalaises de leurs efforts de ces dernières semaines pour tenter de faire de la course une réalité. Nous allons travailler avec le promoteur pour assurer que ceux qui ont acheté des billets pour les courses 2020 et 2021 puissent être remboursés ou les transférer vers la course de l'an prochain. Nous sommes impatients de courir au Canada en 2022."

Le Grand Prix du Canada est la troisième course à subir un contretemps en 2021 après celui d'Australie, reporté de mars à novembre, et celui de Chine, qui ne retrouvera probablement pas de place au calendrier. Le week-end du 11 au 13 juin ne restera toutefois pas vacant puisque c'est le Grand Prix de Turquie qui aura alors lieu sur l'Istanbul Park, après son retour au programme en 2020.

Cependant, les organisateurs du GP du Canada ont trouvé un accord avec la Formule 1 pour prolonger leur contrat de deux années supplémentaires, jusqu'en 2031. L'avenir de la course montréalaise est donc bel et bien assuré tant que la pandémie ne s'en mêle pas.

Calendrier F1 2021

28 mars GP de Bahreïn Sakhir 18 avril

GP d'Imola Imola 2 mai

GP du Portugal

Portimão 9 mai GP d'Espagne Barcelone 23 mai GP de Monaco Monaco 6 juin GP d'Azerbaïdjan Bakou 13 juin GP de Turquie Istanbul 27 juin GP de France Le Castellet 4 juillet GP d'Autriche Spielberg 18 juillet GP de Grande-Bretagne Silverstone 1er août GP de Hongrie Budapest 29 août GP de Belgique Spa-Francorchamps 5 septembre

GP des Pays-Bas Zandvoort 12 septembre GP d'Italie Monza 26 septembre GP de Russie Sotchi 3 octobre

GP de Singapour Singapour 10 octobre GP du Japon Suzuka 24 octobre GP des États-Unis Austin 31 octobre GP de Mexico Mexico 7 novembre GP de São Paulo Interlagos 21 novembre

GP d'Australie Melbourne 5 décembre

GP d'Arabie saoudite Djeddah 12 décembre GP d'Abu Dhabi Abu Dhabi