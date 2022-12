Le Grand Prix de Chine 2023 est annulé

Le tant attendu retour du Grand Prix de Chine de Formule 1 n'aura pas lieu en 2023. Disparu du calendrier en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, l'épreuve n'avait pu être organisée lors des deux saisons suivantes puisque le pays avait par la suite appliqué une stratégie "zéro Covid" fermant la porte à l'organisation de nombreux événements. La publication du calendrier 2023 de la F1, avec la présence du Grand Prix de Chine, laissait supposer un allègement de cette politique, néanmoins la nette augmentation du nombre de cas en novembre a fermé la porte à un retour.

"La Formule 1 est en mesure de confirmer, suite au dialogue avec le promoteur et les autorités, que le Grand Prix de Chine 2023 n'aura pas lieu en raison des difficultés persistantes présentées par le Covid", a-t-on appris dans un communiqué publié par la F1.

À ce jour, le Grand Prix de Chine est l'unique épreuve "pré-Covid" à ne pas avoir fait son retour depuis le début de la crise sanitaire. Les Grands Prix d'Australie, du Canada, de Singapour et du Japon ont été réintégrés au calendrier cette année tandis que les épreuves en Azerbaïdjan, à Monaco, au Mexique, aux États-Unis et au Brésil étaient déjà de retour en 2021. Rappelons également que fin 2021, le contrat liant la F1 à la Chine a été prolongé jusqu'en 2025.

Contrairement à ce qui a été fait cette année lors de la suppression du Grand Prix de Russie en raison de la guerre en Ukraine, la F1 devrait combler le vide laissé par la Chine et maintenir son calendrier 2023 composé de 24 courses. Après avoir visité les circuits du Mugello, du Nürburgring, de Portimão et d'Istanbul entre 2020 et 2021, et après s'être récemment séparé du GP de France, le championnat dispose de plusieurs options.

"La Formule 1 évalue des options alternatives pour remplacer le créneau sur le calendrier 2023 et fournira une mise à jour à ce sujet en temps voulu", conclut le communiqué.