Un pas de plus pour le projet de GP F1 à Rio de Janeiro en 2021

L'une des dernières étapes mettant pour le moment en suspens l'obtention de la licence préliminaire du projet d'autodrome de Rio de Janeiro pour envisager l'organisation d'un Grand Prix de Formule 1 à compter de 2021 pourrait être résolue dans les prochains jours.

Dans la soirée du lundi 18 mars, une audition publique a en effet été prévue au centre de formation et de perfectionnement de la brigade des pompiers militaires, comme cela se fait régulièrement pour les sujets municipaux. Elle a pour but de discuter du rapport réalisé sur la thématique de l'impact environnemental du projet de piste de course de Deodoro visant à accueillir la Formule 1 à Rio à partir de 2021.

Un sujet brûlant pour nombre d'élus et représentants politiques, qui l'utilisent, selon leur bord, aussi bien pour se mettre dans les petits papiers ou pour se distinguer du président Jair Bolsonaro, instigateur du projet et publiquement engagé dans la volonté de lui faire voir le jour.

La réunion, inscrite au journal officiel, doit pouvoir déboucher sur la réalisation effective d'une demande de licence préliminaire à la mairie de Rio de Janeiro pour lancer les travaux de réhabilitation du site de Deodoro, un ancien site militaire laissé à l'abandon dans la périphérie urbaine de la "Cidade Maravilhosa".

Après l'audience, s'il n'y a pas de litige, la licence préliminaire pourra d'ores et déjà être accordée, initiant le dégagement du terrain pour la préparation des travaux de construction de l'autodrome, sur lequel une manche MotoGP est déjà prévue pour la saison 2022.

"La construction de la piste à Deodoro est un projet spectaculaire, avec un investissement extraordinaire qui générera 7000 emplois et permettra à Rio de regagner un rôle important dans les compétitions majeures. Nous allons développer une partie de la ville en grand besoin, la zone ouest, et stimuler le tourisme", se réjouit le maire de la ville, Marcelo Crivella.

Avec Carlos Costa