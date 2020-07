GP de Hongre F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Le Hungaroring accueille le Grand Prix de Hongrie, troisième manche du Championnat du monde 2020 de Formule 1. Il s'agit de la troisième course en trois week-ends, après les GP d'Autriche et de Styrie, tous deux courus sur le Red Bull Ring.

Horaires et programme TV du GP de Hongrie 2020

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différents canaux. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires depuis Paris.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 17 juillet Essais Libres 1 11h00 - 12h30 Canal+ Essais Libres 2 15h00 - 16h30 Canal+ Samedi 18 juillet Essais Libres 3 12h00 - 13h00 Canal+ Qualifications 15h00 - 16h00 Canal+ Dimanche 19 juillet Course 15h10 Canal+

Infos et palmarès

Le GP de Hongrie est présent en Formule 1 sans discontinuer depuis 1986. Du calendrier actuel, après l'annulation de Monaco, seul Monza est sur une série plus longue (depuis 1981). Le circuit du Hungaroring est une piste relativement étroite et très sinueuse, en faisant l'une des plus lentes du calendrier et où il faut donc privilégier l'appui aérodynamique. Il y fait généralement très chaud car l'épreuve se court fin juillet ou début août et le tracé est situé dans une sorte de cuvette où le vent peine à rafraîchir l'atmosphère.

Dans sa version actuelle, qui date en grande partie de 2003, le tracé de 4,381 km est composé de 14 virages (même si le tracé en répertorie 16, puisqu'il compte les "coudes" entre les virages 1 et 2 et entre les virages 12 et 13). Les principales opportunités de dépassement se situent au virage 1 (au freinage de la ligne droite de départ/arrivée), au virage 2 (où les pilotes peuvent notamment tenter l'extérieur et emmener suffisamment de vitesse pour passer) et enfin au virage 12 (là aussi un gros freinage qui suit la ligne droite de retour).

Les records (depuis 2003)

Meilleur temps en course Max Verstappen

Red Bull 1'17"103

(moy. : 204,552 km/h) 2019 Record de la pole Max Verstappen

Red Bull 1'14"572

(moy. : 211,495 km/h) 2019

Les dix derniers polemen et vainqueurs

Année Pole position Victoire 2019 Max Verstappen Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2016 Nico Rosberg Lewis Hamilton 2015 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2014 Nico Rosberg Daniel Ricciardo 2013 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2012 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2011 Sebastian Vettel Jenson Button 2010 Sebastian Vettel Mark Webber

Météo

À l'heure d'écrire ces lignes, les conditions en Hongrie semblent annoncer au moins deux journées perturbées par la pluie, même si les modèles de prévisions varient : vendredi tout d'abord, où des précipitations sont attendues dans l'après-midi, ce qui pourrait perturber les Essais Libres 2, même si des ondées ne sont pas non plus à exclure en matinée.

Dimanche, ensuite, où la pluie devrait faire son apparition dès la nuit et le début de journée et où le temps pourrait même tourner à l'orage au moment de la course. La journée de samedi devrait être plutôt calme et ensoleillée, même si des averses sont possibles en matinée.

Sur le plan des températures, le Grand Prix 2020 ne s'annonce pas comme une édition caniculaire puisque des maximales de 24°C sont attendues. Bien évidemment, il s'agit de prévision à plusieurs jours, tout cela s'affinera à l'approche de l'épreuve.

Course suivante : Grand Prix de Grande-Bretagne (31 juillet-2 août)

