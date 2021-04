Le Grand Prix du Japon aura lieu à Suzuka jusqu'en 2024

Le contrat qui lie le circuit de Suzuka et le Championnat du monde de Formule 1 pour l'organisation du Grand Prix du Japon a été prolongé de trois années supplémentaires comme l'a annoncé la discipline ce samedi. Le tracé est géré par l'entreprise Mobilityland et sera donc le théâtre de l'épreuve japonaise jusqu'en 2024 inclus.

Le circuit situé à 50 km de Nagoya, initialement construit comme piste d'essais par Honda, accueille la F1 depuis 1987, et l'a fait dans discontinuer jusqu'en 2006 puis, après deux années à Fuji, de 2009 à 2019. L'an passé, l'épreuve avait été annulée en raison de la pandémie de COVID-19 qui avait obligé le championnat à concentrer son calendrier en Europe et au Moyen-Orient.

Selon le communiqué publié, cette prolongation entre dans "l'engagement stratégique et de long terme pour faire croître la discipline en Asie", en profitant notamment de l'engouement suscité par l'arrivée de Yuki Tsunoda chez AlphaTauri et en dépit du départ annoncé de Honda en fin d'année.

"Je suis vraiment ravi que la Formule 1 puisse continuer à courir sur le circuit de Suzuka pendant trois années supplémentaires", a déclaré le PDG de la F1, Stefano Domenicali. "Le Japon occupe une place particulière dans le cœur et l'esprit des fans de Formule 1 du monde entier, et Suzuka a accueilli nombre des moments les plus légendaires de ce sport, puisque 11 titres de pilotes s'y sont joués. Le Grand Prix du Japon a toujours été un événement passionnant, et je suis ravi que nous puissions continuer à faire vivre l'action et l'excitation de la Formule 1 aux passionnés de sport automobile du Japon."

"Cette extension fait partie de notre engagement à long terme pour développer la discipline en Asie, et nous sommes heureux de pouvoir poursuivre notre relation fructueuse avec Mobilityland. J'aimerais remercier personnellement M. Tanaka et son équipe pour leurs efforts continus afin de parvenir à cet accord, et nous sommes impatients de travailler avec le promoteur pour accroître la popularité et le nombre de fans de la Formule 1 au Japon."

"À la suite de négociations répétées avec la Formule 1, nous avons pu conclure un contrat sur l'accueil de l'événement à partir de l'année 2022", a déclaré le président représentant directeur de Mobilityland, Kaoru Tanaka. "Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude aux membres de la Formule 1, dont en premier lieu M. Stefano Domenicali, pour la grande compréhension dont ils ont fait preuve au cours des négociations."

"Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts avec les habitants de la préfecture de Mie et de la ville de Suzuka afin que le circuit de Suzuka continue d'être aimé par les fans du monde entier et contribue à la prospérité de la culture des sports mécaniques."

Suzuka fêtera son 60e anniversaire en 2022, et Tanaka a déclaré que le circuit marquera ce cap en relevant "de nouveaux défis pour l'avenir tout en chérissant l'histoire et les traditions du sport afin que nous puissions offrir aux fans des surprises, des joies et des expériences émotionnelles".