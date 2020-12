La F1 va rester à Interlagos cinq ans de plus

Si Interlagos a failli perdre son Grand Prix de Formule 1, ce ne sera finalement pas le cas. Un projet existait pour une course à Rio de Janeiro sur un tout nouveau circuit, et un accord de principe avait été trouvé avec les nouveaux promoteurs. Cependant, la localisation dans une zone forestière a entraîné la résistance des militants écologistes, freinant l'avancée des préparatifs et empêchant leur concrétisation pour 2021.

La course brésilienne va finalement rester sur l'Autodromo José Carlos Pace, aussi connu sous le nom d'Interlagos, avec un nouveau de contrat de cinq ans, sous le nom de Grand Prix de São Paulo. Rappelons que cette piste a accueilli la F1 de 1973 à 1980 sur un tracé deux fois plus long, puis de 1990 à 2019 avec la configuration actuelle.

"Nous sommes heureux d'annoncer que la ville de São Paulo continuera d'accueillir le Grand Prix au Brésil jusqu'en 2025 et nous nous réjouissons de travailler avec notre nouveau promoteur dans les années à venir", a déclaré Chase Carey, le PDG de la F1.

"Le Brésil est un marché très important pour la Formule 1, avec des fans dévoués et une longue histoire dans ce sport. La course au Brésil a toujours été un moment fort pour nos fans, les pilotes et nos partenaires et nous nous réjouissons de pouvoir offrir aux fans de Formule 1 une course passionnante à Interlagos en 2021 et au cours des cinq prochaines années."

Le maire de São Paulo, Bruno Covas, a pour sa part déclaré : "C'est une grande joie de pouvoir annoncer qu'Interlagos continuera à accueillir l'un des plus importants événements du sport automobile mondial. Nous avons fait un effort considérable pour que la course reste dans notre ville. Nous disposons d'une infrastructure solide pour les touristes, la sécurité publique et offrons des services de premier ordre."

"Nous pensons que l'accueil du Grand Prix, en plus de promouvoir notre ville dans le monde, continuera à apporter des contributions importantes telles que la création d'emplois et la génération de revenus. Nous avons vu des études qui montrent que pour chaque R$ [réal brésilien, ndlr] investi dans le GP de São Paulo, 5,20 R$ sont générés pour l'économie locale."

