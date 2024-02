Les grandes influences chez Red Bull pendant la tempête Horner

Jusqu'à son décès, le cofondateur historique de Red Bull, Dietrich Mateschitz incarnait la direction suprême de l'ensemble des activités du groupe Red Bull GmbH et de ses filiales et activités. Zoom sur les noms importants à connaître dans l'organigramme Red Bull et en particulier ceux liés à la gestion de l'équipe F1, tandis que le ciel s'assombrit au-dessus de la tête de son directeur d'équipe, Christian Horner.

CHRISTIAN HORNER

Commençons par situer celui qui est aujourd'hui au cœur des spéculations, et sur qui Red Bull GmbH s'appuie depuis le premier jour du projet F1. Christian Horner est tout simplement l'homme de toutes les victoires Red Bull.

Aspirant pilote dont la montée se heurtera au palier de la F3000 en 1998, Horner a comblé sa passion de la course d'une autre manière, en prenant très jeune des responsabilités managériales de haut niveau, dans lesquelles il fit bien meilleure impression qu'au volant ! Il est à ce jour l'un des directeurs d'équipes ayant connu le plus de succès dans l'Histoire de la Formule 1.

Directeur de l'équipe junior Arden, il compte à son palmarès trois titres équipes consécutifs entre 2002 et 2004 dans cette même F3000 ainsi que les titres pilotes 2003 et 2004, respectivement avec Bjorn Wirdheim et Vintantonio Liuzzi.

À seulement 31 ans, il est intronisé à la tête de l'équipe Red Bull Racing de Dietrich Mateschitz, qui fait son entrée en Formule 1 en 2005. La première saison de RBR, lancée sur l'héritage de Jaguar, se clôture à la septième place du Championnat du monde des constructeurs. Le coup de maître de Horner ? S'adjuger, dès la fin de cette première saison, les services d'Adrian Newey pour officier en qualité de directeur technique… tout en gardant un œil sur Arden en GP2 et l'autre équipe financée par Red Bull, la Scuderia Toro Rosso, confiée à Franz Tost.

Avec les changements de règlements techniques dans lesquels Newey excelle toujours, Red Bull Racing signe en 2009 son premier succès et son premier doublé lors du Grand Prix de Chine, avec Sebastian Vettel et Mark Webber. Red Bull ne pourra pas empêcher Brawn GP de remporter les deux couronnes mondiales cette année-là, mais les bases de la domination à venir en F1 sont posées. Les titres sont collectés dès l'année suivante, en 2010, puis lors des trois saisons 2011, 2012 et 2013, avec "Baby Schumi". La F1 adopte de nouvelles règles en 2014 avec l'introduction des motorisations V6 hybrides, et Renault, motoriste de Red Bull, se perd, ouvrant la voie à un ère de domination Mercedes-Benz.

Après des années passées à structurer et renforcer Red Bull Technologies, univers dans lequel Adrian Newey s'accomplit personnellement, Christian Horner va renouer avec le sacre mondial chez les pilotes en 2021, année marquée par le premier titre acquis dans la polémique lors de l'ultime manche de la saison par un Max Verstappen tout de même vainqueur de 11 courses.

Une année 2021 importante à plus d'un titre pour l'équipe, qui fait également le choix de structurer en son sein Red Bull Powertrains, le département dédié à la motorisation du team sur la base de l'unité de puissance Honda. Les saisons 2022 et 2023 sont ensuite marquées par une domination sans partage de Red Bull Racing, qui se sait déjà lié à partir de 2026 à Ford ; le tout, sous la direction du Britannique au CV impeccable.

MARK MATESCHITZ

Mark Mateschitz… vous connaissiez le nom, mais pas encore le prénom ! Car l'empire Red Bull est passé entre les mains d'un jeune homme né en 1992, qui pèse près de 40 milliards de dollars à peine la trentaine passée.

Mark Mateschitz est le discret fils unique de Dietrich Mateschitz et d'une professeure de ski, Anita Gerhardter, nom qu'empruntera Mark pendant une bonne partie de son enfance. Né le 7 mai 1992, Mark est, comme ses parents, de nationalité autrichienne et considéré comme le "millénial" le plus riche du monde depuis le décès de son père, le 22 octobre 2022, d'un cancer du pancréas. Il est par la même occasion l'homme le plus riche d'Autriche, à peine entré dans la vie active.

Dietrich Mateschitz avait toujours été fidèle à son associé des premiers jours, Chaleo Yoovidhya, un Thaïlandais avec qui le célèbre breuvage énergétique avait été formulé il y a une quarantaine d'années. Comme le veut la loi dans le pays, Mateschitz avait dû se "contenter" de 49% de la propriété de Red Bull au moment de sa création, mais il assumait la gestion opérationnelle et décisionnelle du groupe. Un héritage plein de responsabilités dont Mark est devenu l'unique récipiendaire au décès de son entrepreneur de père, et dont il s'est vite défait, faisant savoir seulement dix jours après cet évènement qu'il n'aspirait pas à reprendre le flambeau paternel à la tête de Red Bull GmbH et qu'il se contenterait de capitaliser sur son confortable actionnariat. Ce n'est donc pas lui qui fait la pluie et le beau temps chez Red Bull de nos jours.

HELMUT MARKO

Souvent comparé à feu Niki Lauda, de Mercedes, dans le rôle extrêmement influent qu'il occupe toujours chez Red Bull, Helmut Marko a le titre de conseiller spécial et est particulièrement investi dans la promotion des jeunes pilotes issus de la filière Red Bull jusqu'au sommet.

Capable de faire la pluie et le beau temps sur les carrières des ses protégés-cobayes dans un style managérial qui lui est propre, Helmut Marko n'en est pas moins un homme très écouté et validé par le sommet chez Red Bull durant l'ère Mateschitz, et est l'un des rares protagonistes à avoir un accès direct au grand patron avant son décès.

L'ironie, dans les grands débats internes qui secouent la légitimité actuelle de Christian Horner à la tête de Red Bull Racing sur la base de comportements questionnés ou questionnables, consiste à faire remarquer que le Dr Marko et sa grande liberté de mouvement et d'expression ont plus d'une fois embarrassé eux-mêmes la maison-mère avec des écarts de langage, attitudes ou prises de parole très personnelles et directes, coupant les liens habituellement bien tissés du service de communication Red Bull. Mais l'on pardonne publiquement plus aisément le folklore d'un octogénaire irrévérencieux que les possibles dérives d'un quinqua averti.

LES AUTRES GRANDES INFLUENCES

À l'heure où Christian Horner est secoué en interne par une investigation privée menée à la demande de Red Bull mettant en déséquilibre sa position en tant que directeur d'équipe, quel choix serait immédiatement disponible pour l'équipe au moment de nommer un leader ?

Les premiers regards se portent bien évidemment vers la structure en place. Si Adrian Newey est très mis en avant publiquement dans son rôle de grand motivateur et optimiseur des structures en place chez Red Bull Racing, le constructeur dispose en son département technique de solides atouts à promouvoir, à la manière dont Mattia Binotto l'avait été en son temps chez Ferrari, ou dont Andrea Stella l'a aussi été récemment chez McLaren.

PIERRE WACHÉ

On pense bien entendu au Français Pierre Waché, discret directeur technique et influence non moins importante à celle de Newey dans les succès contemporains de l'équipe F1.

Ingénieur pneumatique de formation, Waché est arrivé chez BMW Sauber au lendemain du départ de Michelin de la F1. Waché a ensuite rejoint Red Bull en 2013 après avoir particulièrement marqué les esprits chez Sauber, associé qu'il était alors à un Sergio Pérez qui se distinguait par sa capacité à aligner des stratégies pneumatiques décalées avec des pneus Pirelli dont le cahier des charges impliquait une dégradation spectaculaire.

Directeur technique depuis 2018, il est couvé par Red Bull qui laisse à Adrian Newey le profil plus public de l'ingénieur star. La RB18 designée par Waché et son équipe a été la F1 la plus dominatrice de l'Histoire avec 17 victoires et 28 podiums, avant que la RB19 de 2023 n'explose ces records avec 21 succès en 22 GP !

PAUL MONAGHAN

Paul Monaghan est une autre grande influence chez Red Bull Racing. Le Britannique a débuté sa carrière en 1989, chez McLaren, où il a travaillé avec Ayrton Senna et Gerhard Berger.

La suite de son parcours lui fera croiser deux cadres de l'histoire de Red Bull : le pilote David Coulthard et Adrian Newey, pour qui il officiera comme ingénieur données.

Monaghan filera ensuite en 2000 chez Benetton et mènera Fernando Alonso vers sa première victoire en F1 sous l'identité Renault en Hongrie, en 2003. Après un bref passage chez Jordan GP, Monaghan fera route par la suite avec Red Bull à compter de la saison 2006. Il fait partie des hauts responsables les plus écoutés de l'équipe, qu'il côtoie aussi bien à l'usine de Milton Keynes que sur le muret des stands.

JONATHAN WEATHLEY

Le directeur sportif de Red Bull a été l'un des premiers grands pontes à rejoindre le projet F1 du Taureau rouge en 2006, après son expérience chez Renault. Comme Waché et Monaghan, il incarne l'excellence de Red Bull dans sa capacité à faire évoluer et surtout, à conserver ses cadres pendant de très longs cycles ; un facteur crucial à ce niveau de compétition.

Pour offrir à Wheatley cet environnement permettant l'accomplissement personnel, Red Bull a simplement ouvert un univers de responsabilités progressif au Britannique. "J'ai eu la chance de participer à la conquête de championnats en tant que mécanicien, chef mécanicien et maintenant en tant que chef d'équipe", décrit-il.

"Red Bull m'a offert une merveilleuse opportunité de construire une équipe de course dans laquelle j'aimerais travailler. Cela a pris du temps, car il faut du temps pour créer un environnement dans lequel les gens peuvent s'épanouir, mais je suis très fier de ce que nous avons accompli."

La direction d'équipe est-elle le prochain pas pour le meneur d'hommes de 55 ans ?