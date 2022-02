Les grandes manœuvres pour réformer la FIA sont lancées

Élu président de la FIA en décembre dernier, Mohammed Ben Sulayem a initié les premières grandes étapes de sa réforme, qui passe notamment par le recrutement futur d'un directeur général, poste qui n'existait pas jusqu'à présent. Le successeur de Jean Todt a fait campagne sur sa volonté de modifier le fonctionnement de l'instance internationale et sur son intention de mettre en place une nouvelle gouvernance, tout en menant un audit complet des finances. Pour accomplir ces objectifs, l'arrivée d'un directeur général constitue un élément clé.

Les projets de Mohammed Ben Sulayem étaient à l'ordre du jour du premier Conseil Mondial de sa mandature, tenu jeudi. À cette occasion, le nouveau président a réitéré son souhait de moderniser la FIA et a annoncé la création de trois groupes de travail.

Un groupe de travail va être spécialement dédié au recrutement d'un directeur général, "pour assister l'équipe présidentielle dans la détermination des attributs clés du directeur général requis pour gérer les affaires opérationnelles de la fédération". Ce groupe dressera ensuite une short-list de candidats, qui sera soumise au Conseil Mondial et au Sénat de la FIA.

Un second groupe de travail sera dédié à la gouvernance et sélectionnera un consultant externe. Il aura également pour mission d'identifier "les problèmes les plus importants liés à la structure de gouvernance de la FIA, de prioriser les efforts visant à trouver des solutions à ces problèmes et d'élaborer des feuilles de route pour y remédier".

Enfin, le troisième groupe de travail se penchera sur le volet financier et devra sélectionner un cabinet d'audit. La tâche principale sera de mettre le doigt sur "les problèmes créés par les pratiques financières de la FIA pour déterminer si des changements sont nécessaires".

Les deux premiers groupes de travail seront dirigés par le président du Sénat de la FIA, Carmelo Sanz de Barros, tandis que le troisième le sera par les deux vice-présidents de la FIA, Robert Reid et Tim Shearman. Des membres du Conseil mondial siègeront au sein de ces trois groupes : la vice-présidente Fabiana Ecclestone figurera dans celui chargé de trouver un directeur général, David Richards dans celui consacré à la gouvernance.

"Une nouvelle ère a commencé pour la FIA, à travers la création d'un cadre de gouvernance fondé sur l'ouverture et la diversité internationale", précise Mohammed Ben Sulayem. "C'est un pilier essentiel de notre stratégie et je remercie chaleureusement les membres du Conseil Mondial qui ont approuvé les changements."

"La responsabilité et l'autorité du Conseil Mondial, qui émanent de nos membres, seront accrues. Un modèle de surveillance plus efficace sera conçu, les priorités des parties prenantes seront alignées, et un fonctionnement rentable et responsable de la FIA sera assuré. Afin d'atteindre ces objectifs, les organes directeur et l'administration de la fédération travailleront en étroite collaboration, pour faire de la FIA la voix mondiale du sport automobile et de la mobilité."

Avec Adam Cooper

