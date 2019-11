Des graphiques TV "améliorés" pour les pneus à Mexico

Lors de la course du Grand Prix du Japon, la réalisation TV de la Formule 1 a pour la première fois introduit des graphiques censés donner une indication de l'usure des pneus de certains pilotes. Une initiative conjointe avec son partenaire dans le domaine, Amazon Web Services, mais qui n'a pas impliqué le manufacturier officiel de la discipline, Pirelli. Ce dernier s'est d'ailleurs dit, par la voix de Mario Isola son responsable, "surpris" par ces graphiques et les informations affichées, sachant que les données ne venaient pas de la firme.

Ce dimanche, à quelques dizaines de minutes de la course du Grand Prix de Mexico, la F1 a officiellement annoncé une "version améliorée" de ces incrustations, qui s'intitulera "Tyre performance" ("Performance des pneus"), après l'expérience qualifiée de "soft launch" (que l'on peut traduire par "lancement à portée limitée") à Suzuka.

Il est indiqué que ce graphique "va fournir un aperçu de l'état actuel des pneus de n'importe quelle voiture, en termes de performances relatives, en analysant les informations de chronométrage et de télémétrie et en estimant le temps au tour perdu par les pneus, tout en calculant simultanément l'énergie de chaque pneu, et fournira au spectateur une compréhension plus précise de l'effet de la condition pneumatique sur la performance".