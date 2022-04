La grille de départ de la course sprint d'Imola Max Verstappen a décroché la pole position du Grand Prix d'Émilie-Romagne et s'élancera en tête de la course sprint à l'issue de la séance de qualifications disputée à Imola. Cette grille de départ est provisoire et ne sera définitive que quelques heures avant la course, après sa validation par la FIA.