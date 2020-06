Distanciation sur la grille : les préconisations de la FIA

La FIA a publié une liste de recommandations pour les compétitions qui se déroulent sous son autorité, incitant à certains changements afin de lutter contre les risques de propagation du COVID-19. Le document est intitulé Return to Motor Sport et précède de quelques semaines le grand retour de certaines disciplines, à commencer par la Formule 1 le 5 juillet en Autriche.

Tous les aspects d'un week-end de compétition y sont abordés, rappelant notamment l'importance d'appliquer autant que possible la distanciation physique entre les membres des équipes, les officiels, les commissaires et les médias ou encore la nécessité de nettoyer le plus souvent possible toutes les zones du circuit. Si ces mesures apparaissent évidentes, d'autres préconisations se veulent plus radicales.

Lire aussi : Pirelli dévoile les pneus pour les huit GP européens

L'une d'entre elles concerne la grille de départ : si le fait d'y réunir toutes les équipes avant la course présente trop de risques de contacts entre les personnes qui s'y trouvent, il sera nécessaire d'adopter un autre fonctionnement. Une solution proposée pour éviter cette situation serait de ne pas faire de pré-grille et de faire partir les voitures directement depuis le garage avant le départ. "Il pourrait être envisagé de supprimer la procédure de grille de départ du planning de l'épreuve et de débuter le tour de formation depuis les garages", peut-on lire dans le document officiel.

Cette approche n'est toutefois pas envisagée par la Formule 1 pour le moment. La catégorie reine prévoit de maintenir une grille de départ sous une certaine forme. Le nombre de membres des équipes y sera strictement limité tandis que sa durée pourrait être réduite, en l'absence de certaines cérémonies protocolaires. "Des mesures d'atténuation appropriées pourraient être de limiter la durée de la procédure de mise en grille (moins de 15 minutes) et le nombre de personnes autorisées à travailler sur la voiture, ce qui diminuerait considérablement le nombre de contacts rapprochés", ajoute le document de la FIA.

On retrouve également le principe dit de "stratégie de séparation groupée", qui consiste à maintenir les groupes d'individus – tels que les équipes, les officiels, les médias – à l'écart les uns des autres. Le MotoGP l'a d'ailleurs déjà intégrée à son protocole sanitaire. "Le nombre d'interactions entre les groupes devraient être minimisé pour réduire la transmission du virus d'un groupe à un autre", précise la FIA. "Là où les interactions entre les groupes ne peuvent être évitées, sans compromettre la sécurité, la gouvernance sportive ou la possibilité pour un concurrent de participer à une épreuve, la distanciation sociale devrait être respectée ou de l'équipement de protection personnel (PPE) devrait être utilisé pour limiter la transmission du virus."

Le bureau des commissaires sportifs sera organisé de telle manière à ce que la distanciation soit observée, et tout pilote qui y serait convoqué devra porter un masque. Certains briefings pourraient avoir lieu en extérieur si les infrastructures ne permettent pas de respecter cette distanciation, ou bien le recours à des outils de visioconférence pourrait être renforcé.

Avec Jonathan Noble