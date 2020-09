Grosjean critique des réglages qu'il ne voulait pas

Malgré la faiblesse du groupe propulseur Ferrari et l'importance de la puissance moteur dans les longues pleines charges de Monza, les essais libres avaient donné à Romain Grosjean des espoirs de Q2, le pilote Haas s'étant notamment classé 14e des EL3, juste devant la Ferrari de Sebastian Vettel.

Hélas, lors de la première phase des qualifications, la 15e place lui a échappé pour 35 petits millièmes de seconde face à Alexander Albon, alors que son coéquipier Kevin Magnussen a fait trois dixièmes de mieux. Aperçu en perdition dans la Parabolica, Grosjean estime que sa performance est due à un manque vitesse de pointe inexplicable et à des réglages dont il ne voulait pas.

"Il y a deux choses assez claires", commente le Français au micro de Canal+. "Je roule avec un réglage aérodynamique super léger, alors que Kevin n'arrive pas à rouler avec et a remis les gros ailerons, et il va plus vite que moi dans la ligne droite. Donc il faut qu'on m'explique, d'une part. Et d'autre part, nous avons fait un changement entre les EL3 et les qualifs, que je ne voulais pas faire, et qui a rendu la voiture absolument moins performante. Donc beaucoup de frustration, car je pense qu'aujourd'hui je pouvais aller en Q2, sur un circuit qui ne nous est pas favorable. J'ai un bon rythme tout le week-end, et je n'aime pas ça, qu'on fasse des choses dont je n'ai pas envie."

Quant au chaos qu'a représenté le trafic sans grande surprise malgré les mesures prises par la direction de course pour éviter les incidents, Grosjean estime qu'il était inévitable, notamment en raison des gommes Pirelli : "C'est impossible de se mettre d'accord [sur la piste entre pilotes], nous avons des pneus catastrophiques, qui ont une fenêtre d'utilisation grande comme une fenêtre de prison, et nous avons besoin d'aspiration pour aller vite. Donc la seule solution sur les circuits comme Monza, c'est de se lancer un par un et de chacun avoir un tour pour ne pas avoir de problème de bouchon à l'aspiration."

