Grosjean est "désolé" après ses propos sur l'avenir de Haas en F1

En conférence de presse ce jeudi, Romain Grosjean avait, en réponse à une question sur son avenir, déclaré : "Il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce sujet. Mettons les pieds dans le plat : est-ce que Haas sera encore là l'année prochaine ou pas ? C'est évidemment la question."

Des propos qui n'avaient pas vraiment été appréciés par le directeur de l'écurie, Günther Steiner, qui avait répliqué, ce vendredi, au micro de Sky Sports :"Je pense que sa réponse était la mauvaise réponse. Parce qu'il lui a été demandé ce qu'il faisait, et il a parlé pour l'écurie. Je pense qu'il a mis les pieds dans son plat, pas dans le nôtre."

"Nous savons ce que nous voulons faire, et notre présence ou non sera juste décidée une fois les Accords Concorde signés. Tout est en place pour que cela se produise. J'ai toujours confiance dans le fait que nous serons là."

Suite à cette réaction, Grosjean a clôturé le dossier en se montrant désolé et en présentant ses excuses à l'écurie après la journée d'essais libres. Ainsi, répondant à une question sur le fait que l'échange avec Steiner pourrait constituer une belle intrigue pour un épisode de la série de Netflix sur la Formule 1, le Français a lancé : "Je pense... Je suis désolé si j'ai dit quelque chose de mal. Je ne voulais rien créer. Ouais, donc, non, pas d'épisode Netflix, il n'y a pas de problème. J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire et puis... Vous savez, je suis désolé pour l'équipe. Tout va bien."

Concernant sa confiance dans le fait d'être présent en F1 l'année prochaine, Grosjean a ajouté : "Je ne sais pas, je pense, vous savez, que le temps nous le dira, comme toujours. Je ne suis pas pressé. Vous savez, je me suis demandé, comme toujours, ce que je veux faire pour l'avenir, où je veux aller."

"De toute évidence, la Formule 1 est le summum et c'est incroyable d'être ici, je savoure mon aventure. Mais je vais voir quelles sont les opportunités dont je pourrais disposer à l'avenir. Et ce que nous pouvons faire. Évidemment, il faut aussi voir ce que Gene Haas va décider pour l'équipe. Et cela aura un grand rôle à jouer."

Avec Oleg Karpov

