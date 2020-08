Grosjean "écœuré" après avoir "conduit aussi bien qu'en 2013"

Cette fois-ci, le coup de poker tenté par Haas F1 n'a pas fonctionné. Après avoir perdu Kevin Magnussen dans un accrochage dès le premier tour, l'écurie américaine se savait incapable de viser les points à la régulière. Elle a donc tenté un pari stratégique lors de la deuxième intervention de la voiture de sécurité, ne faisant pas rentrer Romain Grosjean, resté en piste en pneus mediums quand tous les autres pilotes sont allés chausser des pneus durs.

La manœuvre a permis au Français d'occuper la cinquième place, où il a bataillé pour se maintenir face aux deux McLaren. Repoussant au maximum son arrêt au stand, il espérait ainsi récolter les fruits en fin de course, mais la douche a été plutôt froide... au point de laisser poindre un gros découragement à l'issue de cette course qu'il a finalement bouclée au 16e rang.

"Je suis cuit", confesse-t-il au micro de Canal+. "Avec la voiture que l'on a, on est obligé de faire des choix stratégiques un peu différents des autres. Si on rentre au stand comme tout le monde, on se retrouve là où on est, à savoir 13e, 14e, 15e, je ne sais pas. On est resté en piste. Le Safety Car a duré assez longtemps, les températures de pneus sont tombées donc au restart, j'étais un peu inquiet de ce qui se passait.'

"Dans le tour de restart je me retrouve à essayer de doubler la Ferrari, donc je me suis dit que finalement ça ne se passait pas si mal que ça. Ensuite le rythme est bon, il nous manque un peu de vitesse de pointe donc c'est dur de garder les autres derrière, mais ça passe, j'arrive à rester dans les zones DRS. Et puis on rentre au stand, le pneu avant gauche complètement mort. Je ressors des stands à fond, au taquet, avec l'envie d'y aller, et là je vois sur le panneau des stands : 17e... là, coup au moral, je suis écœuré parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai conduit aussi bien qu'en 2013, quand j'étais sur le podium et que je me battais pour gagner des courses. Et à la fin, on est nulle part."

En s'invitant aux avant-postes, Grosjean s'est aussi fait remarquer par une défense trop agressive devant la McLaren de Carlos Sainz. Alors que ce dernier a jugé le comportement du Français "inacceptable", les commissaires ont averti le pilote Haas en lui adressant un drapeau noir et blanc. Lui explique principalement cette situation par le manque de visibilité dans ses rétroviseurs.

"Dans les rétros, on voit que dalle... nos rétros ne marchent pas... je ne vois pas grand-chose dans les rétros", plaide Grosjean. "Si c'est le cas je m'excuse. Je pense que j'ai toujours laissé plus qu'une voiture de largeur. Peut-être que j'ai bougé tard, mais j'ai toujours laissé plus qu'une voiture. Il n'y a pas de règle qui interdit de bouger dans la zone de freinage, il me semble pas. On s'en est plaint mais jamais rien n'a été fait. Donc j'ai un peu pris la technique Verstappen. On verra ce que ça donne."

Après la course, Grosjean a reçu un avertissement officiel des commissaires pour avoir reproduit ce type de défense en piste devant Daniel Ricciardo.