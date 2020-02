Grosjean se sent comme Federer "avec une raquette de ping-pong"

Dans une interview accordée à Motorsport.com le mois dernier, Romain Grosjean avait clamé son amour toujours intact pour une Formule 1 qu'il juge néanmoins "injuste" et "frustrante". Alors que les préparatifs de la saison 2020 sont désormais avancés, le Français est revenu sur cette vision qu'il a de son sport, qui ne donne pas à tous les pilotes les mêmes chances de démontrer leur talent. Au point de se poser la question qui dérange : la F1 est-elle vraiment un sport ?

À 33 ans, le pilote Haas a pris le départ de 164 Grands Prix et décroché 10 podiums, mais sa chance de gagner un jour dans la catégorie reine s'amenuise inexorablement. Il le sait, il quittera peut-être la F1 sans jamais avoir remporté le moindre Grand Prix. "Ça pourrait arriver", concède-t-il. "J'ai déjà eu la chance de monter dix fois sur le podium. Je pense que j'aurais dû gagner deux Grands Prix [Europe 2012 et Allemagne 2013], mais les choses n'ont pas tourné en ma faveur."

"Nous appelons la Formule 1 un sport, est-ce un sport ?", s'interroge-t-il. "Je n'en suis pas certain. C'est un spectacle, mais un sport est supposé être juste, et la Formule 1 ne l'est pas. C'est très physique de piloter une Formule 1, c'est dur, c'est exigeant, ça demande beaucoup d'efforts pour tout le monde, mais c'est comme demander à Roger Federer d'aller à Roland-Garros avec une raquette de ping-pong. Il n'aura aucune chance. Dirions-nous que le tennis est un sport s'ils n'utilisaient pas tous la même raquette, ou si le court était plus large d'un côté que de l'autre ? Prenez Daniel Ricciardo. Si vous regardez uniquement son passage chez Renault, il n'a même pas signé de podium. Mais il a gagné des courses [chez Red Bull], c'est un grand pilote, il a fait des podiums. Tout dépend ce que l'on a entre les mains."

S'il assume cette vision qui peut paraître fataliste, Romain Grosjean assure ne pas en avoir terminé avec la Formule 1. Après avoir sauvé son volant chez Haas pour 2020, il sera de nouveau en fin de contrat à l'issue de la saison. Son objectif demeure d'être encore sur la grille l'an prochain, lorsque la discipline entrera dans une nouvelle ère réglementaire, façonnée pour rapprocher le niveau de compétitivité entre toutes les écuries. Les effets pourraient prendre du temps à se faire sentir, mais le natif de Genève n'abdique pas.

"Ça pourrait arriver que je ne gagne pas un Grand Prix", répète-t-il. "Je ferai de mon mieux pour avoir des opportunités à l'avenir, il y a évidemment beaucoup de pilotes en fin de contrat à l'issue de la saison, il pourrait aussi y avoir des pilotes qui prennent leur retraite. C'est une décision [la retraite] qui, en tout cas pour moi, viendra assez rapidement si je vois qu'en une demi-saison ou trois quarts de saison je n'ai plus cette passion, que je ne veux plus voyager à travers le monde et être loin de ma famille. Alors je pourrais m'imaginer arrêter et aller ailleurs. Ça pourrait arriver à d'autres pilotes aussi, il pourrait y avoir des opportunités, on ne sait jamais."

