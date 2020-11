Grosjean forfait et remplacé pour le Grand Prix de Sakhir

Si son état de santé n'inspire pas d'inquiétude désormais, Romain Grosjean ne reprendra pas le volant d'une Formule 1 le week-end prochain. Le Français a déclaré forfait pour le Grand Prix de Sakhir, qui se déroulera sur la piste de Bahreïn où il a subi un accident terrible dimanche après-midi.

Sorti du brasier après avoir vu sa monoplace se couper en deux en traversant un rail de sécurité, le pilote Haas en a été quitte pour des brûlures au niveau des deux mains. Hospitalisé, il a donné des nouvelles rassurantes dimanche soir, confirmées ce lundi matin par son écurie, et devrait pouvoir sortir mardi. Néanmoins, il ne sera pas en piste en fin de semaine et sera remplacé par Pietro Fittipaldi, réserviste de l'écurie, au moins pour un Grand Prix, avant un éventuel retour pour le dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi.

"Il a été décidé que la meilleure chose pour Romain était qu'il manque au moins un Grand Prix, et le choix de le remplacer par Pietro était assez simple", annonce Günther Steiner, directeur de Haas F1. "Pietro pilotera la VF-20 et il est habitué à l'équipe grâce à ces deux dernières saisons passées avec nous comme essayeur et réserviste. C'est la bonne chose à faire, et c'est évidemment une bonne opportunité pour lui. Il a été patient et s'est toujours préparé pour cette opportunité, qui arrive désormais. C'est pour cela que nous voulons le voir dans la voiture, et je suis certain qu'il fera du bon travail. C'est un choix très exigeant, à la dernière minute, mais c'est la bonne chose à faire pour Haas F1."

Par le passé, Fittipaldi a piloté pour Haas lors de séance d'essais lors des saisons 2018 et 2019. C'est en revanche la première fois qu'il prendra le volant de la monoplace 2020. Âgé de 24 ans, il est le petit-fils du double Champion du monde Emerson Fittipaldi.

"Le plus important, c'est que Romain soit en bonne santé", souligne le pilote brésilien. "Nous sommes tous heureux de voir que ses blessures sont relativement mineures après un accident aussi énorme. Bien sûr, ce ne sont pas des circonstances idéales pour ma première opportunité de courir en Formule 1, mais je remercie Gene Haas et Günther Steiner pour leur confiance en me mettant au volant ce week-end. J'ai passé beaucoup de temps avec l'équipe cette saison, sur les circuits comme au simulateur, donc je connais les procédures lors d'un week-end de Grand Prix. Ce sera passionnant de prendre mon premier départ en F1, je donnerai tout et j'ai hâte de débuter les essais libres vendredi à Bahreïn."