Grosjean : "Désormais nous sommes mieux préparés pour l'avenir"

Sauf miracle à Abu Dhabi en fin de semaine, Romain Grosjean s'apprête à boucler sa moins bonne saison en Formule 1 depuis l'exercice 2014 avec Lotus. Un constat qui va de pair avec celui de son écurie Haas, qui vit quant à elle sa pire saison depuis son arrivée dans la discipline. Pour l'écurie américaine, tout avait idéalement commencé à Melbourne avec des qualifications prometteuses, avant de perdre bêtement un gros résultat en course suite à des erreurs rappelant malheureusement celles de 2018.

Puis la saison de Haas a peu à peu pris des airs de chemin de croix, à cause d'une monoplace incapable d'exploiter les pneus Pirelli convenablement sur les longs relais, et d'un développement raté qui lui a fait perdre un temps devenu irrécupérable. À tel point que Romain Grosjean lui-même a imploré ses dirigeants de revenir à la spécification de Melbourne, ce qui a vraisemblablement ouvert les yeux des ingénieurs.

Cette saison aux allures de calvaire, Grosjean a évidemment hâte de la voir se clôturer, qui plus est après le manque de réussite venu le priver d'un bon résultat qui lui tendait enfin les bras à Interlagos. Néanmoins, le Français ne veut pas la considérer comme une année à oublier, car elle pourrait selon lui être fondatrice pour l'avenir. Si les résultats sont en berne, l'apprentissage qui en découle s'avérera précieux.

"L'équipe est plus forte d'année en année", assure Grosjean. "Bien sûr, nous avons connu trois années durant lesquelles nous avons progressé chaque saison. Cette année, notre quatrième, ce fut une saison décevante au niveau de la performance. Ça ne veut pas dire que tout le travail que nous avons fourni en coulisses n'est pas excellent. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, l'équipe a très bien travaillé et nous avons la plupart du temps tiré le maximum, si ce n'est plus que le maximum, de la voiture. Nous devons voir les points positifs, et nous sommes devenus plus forts. Nous avons été capables d'analyser davantage et de nous préparer pour 2020."

Haas sait maintenant ce qu'il ne faut pas faire

Günther Steiner l'a lui-même reconnu au cours de la saison, Haas aurait dû davantage écouter ses pilotes lorsque ceux-ci ont été les premiers à soulever certains problèmes avec la VF-19. Cette leçon à retenir rejoint la liste énumérée par Grosjean, dont l'apport technique a été plusieurs fois souligné par son patron et a probablement joué un rôle déterminant dans sa reconduction pour 2020, malgré la présence sur le marché d'un pilote comme Nico Hülkenberg.

"Je crois que cette année a été positive dans le sens où nous avons appris ce vers quoi il ne fallait pas aller", insiste Grosjean. "Nous avons appris ce que nous devons rechercher. Nous avons appris que la communication devait être la clé. Cette année, le sentiment c'est que depuis Barcelone, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Peut-être que si nous avions réagi plus tôt, les choses auraient pu être différentes. C'est quelque chose que nous avons appris cette année car, comme je l'ai dit, c'est la première fois que nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Ce n'est pas facile d'ajuster et de savoir quoi faire, mais désormais nous sommes beaucoup mieux préparés pour l'avenir. J'ai vraiment hâte d'être à 2020."