Grosjean : Haas peut créer la surprise avec son nouveau fond plat

Si les modifications effectuées sur la Haas VF-19 lors de la saison passée n'ont pas porté leurs fruits, le fond plat apporté au Circuit de Yas Marina a montré des signes prometteurs… avant un accrochage entre Valtteri Bottas et Romain Grosjean en essais libres, empêchant le Français et son équipe de poursuivre l'évaluation sur le reste du week-end.

Or, lorsqu'il lui a été demandé si le potentiel entrevu lors de ces quelques tours d'essais lui fait penser que Haas est de retour sur le droit chemin, Grosjean a répondu : "Je pense qu'oui, nous travaillons dur. Nous sommes en train de comprendre, et je suis sûr [qu'en 2020], nous pourrons être une bonne surprise."

Le son de cloche est similaire pour le directeur d'équipe, Günther Steiner, qui n'a toutefois pas caché sa frustration de ne pas avoir pu engranger davantage de données – d'autant que les essais de la semaine suivante se seraient également avérés utiles en ce sens.

"C'est agaçant, car si nous avions pu l'utiliser en course, nous l'aurions testé et aurions obtenu toutes ces bonnes données", a souligné Steiner. "Je pourrais dire que nous aurions résolu tous nos problèmes, mais je n'en sais rien. Cela dit, nous savons déjà beaucoup de choses pour [2020]. Cela en fait partie et prouve que des progrès sont faits. C'est pour cette raison que nous avons rapporté ce fond plat, car nous l'avons un peu modifié après Austin et nous voulions nous assurer d'aller dans la bonne direction. C'est pourquoi je suis relativement confiant pour l'an prochain."

Propos recueillis par Jonathan Noble