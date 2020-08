Grosjean : "Personne ne sait" pourquoi la Haas est performante

Romain Grosjean a signé le top 6 des deux séances du jour au Grand Prix d'Espagne. Des performances qui ont surpris le Français et son équipe, étant donné qu'aucune évolution n'a été apportée ces dernières semaines.

"Est-ce que c'est réel ? Pincez-moi !", a dit Grosjean lorsqu'on lui a demandé une explication. "Je ne sais pas, et en toute honnêteté, personne ne sait vraiment. C'est la même voiture depuis le début de l'année. Nous avons fait un bon travail de mise au point à Silverstone et ainsi de suite, mais c'était [un circuit] sensible à la puissance. Ici, ça l'est peut-être un peu moins. Sixième en EL1, cinquième en EL2. Le rythme sur les long relais était assez bon. Nous en sommes très contents, je pense que nous pouvons encore améliorer la voiture pour qu'elle soit encore plus à mon goût. Aujourd'hui, quelle journée."

À la question de savoir quel était le ressenti dans la voiture, il a répondu : "Je pense qu'elle est de mieux en mieux, surtout avec le pneu dur au début des EL2. Et puis sur les pneus tendres, j'ai gagné 2,5 secondes. Il est évident que ce n'était pas un tour parfait, car on peut gagner beaucoup. Il y a deux virages que je veux que nous examinions et que nous travaillions, et ensuite nous devrions pouvoir nous battre pour une bonne position, espérons-le."

"J'espère que rien ne changera, que tout restera pareil, et que demain nous pourrons nous battre pour faire de bonnes qualifs, ce qui nous permettrait de passer un bon week-end. Il faut prendre la journée comme elle vient, faire de son mieux. Aujourd'hui, c'était absolument méga, j'espère que demain et dimanche le sera aussi. On continue à faire du mieux qu'on peut, à travailler sur notre voiture. Et je ne peux rien faire pour changer ce que les autres vont faire, la seule chose que je peux faire, c'est continuer à piloter la voiture comme je l'ai fait."

En ce qui concerne les conditions, il a déclaré : "Il fait très chaud. Je veux dire, j'ai changé trois paires de sous-vêtements aujourd'hui, juste à cause de la sueur. Alors heureusement, j'en ai de rechange ici, au circuit. Hey, vous voulez le glamour de la F1 ? Vous l'avez !"

"Rester calme"

Quant à Günther Steiner, directeur de l'écurie, il a déclaré vouloir rester "les pieds sur terre" et a reconnu que le rythme de Grosjean était une "surprise". "Nous devons rester calmes", a-t-il dit. "C'était une bonne journée, c'est sûr, le meilleur vendredi de l'année pour nous. Je veux garder les pieds sur terre. Les qualifications sont demain et la course est dimanche, donc le chemin à parcourir est encore long."

"C'est évidemment encourageant, mais nous devons comprendre d'où cela vient. Dès le départ, ça a marché, nous avons été compétitifs, mais nous devons encore mieux comprendre, et amener Kevin à la hauteur de Romain pour demain et dimanche."

"Nous avons toujours espéré, je dirais, que sur des pistes comme celle-ci, qui sont moins sensibles à la puissance des moteurs, nous aurions plus de chances. Normalement, à Barcelone, nous sommes assez compétitifs, et si vous revenez aux essais du début de l'année, j'étais prudemment optimiste, parce que c'était Barcelone, et nous semblons toujours être en bonne position ici. Je ne sais pas vraiment pourquoi, et évidemment, après le week-end difficile avant de venir ici, nous avons été un peu surpris par le rythme."

