Grosjean miraculé après un terrible accident à Bahreïn

Le départ du Grand Prix de Bahreïn a été marqué par un effroyable accident ce dimanche, lorsque Romain Grosjean a perdu le contrôle de sa monoplace en fond de peloton. Tentant d'éviter son coéquipier Kevin Magnussen devant lui, le Français, après un contact avec Daniil Kvyat, a tiré tout droit dans un rail de sécurité, qu'il a transpercé avec sa monoplace, littéralement coupée en deux. Cette même monoplace s'est littéralement embrasée au moment de l'impact.

Les images impressionnantes ont été suivies d'une interminable attente avant d'avoir des nouvelles du pilote, que l'on a d'abord pu voir assis à l'arrière de la voiture médicale. Grosjean a pu s'extraire à une vitesse extrêmement rapide de sa monoplace, aidé ensuite par Alan van der Merwe, pilote de la voiture médicale, à sauter par-dessus le rail.

Sur ses deux jambes mais soutenu par les secouristes, Grosjean a pu rejoindre l'ambulance avant d'être logiquement transporté au centre médical du circuit pour des examens complets. "Romain souffre de brûlures mineures aux mains et aux chevilles, mais sinon il va bien", a communiqué l'écurie américaine. "Il est actuellement avec les docteurs."

"Selon les dernières informations, il va bien", a réagi au micro de Sky Sports Günther Steiner, directeur de Haas F1. "Je ne veux pas faire de diagnostic médical. Il est secoué, il doit faire tous les examens médicaux de rigueur, mais il va bien. Les commissaires et les gens de la FIA ont fait du super travail. Ça fait très peur. On a vu ce qui s'était passé, on a vu l'état du rail. Il a de la chance dans sa malchance. Je préfère cette chance-là à la chance en course. Nous l'avons échappé belle."

Suite à un premier examen au centre médical, Romain Grosjean a été évacué par hélicoptère vers un hôpital afin de suivre le processus le plus sûr possible.

La course a immédiatement été interrompue par un drapeau rouge, pour de longues minutes compte tenu du travail à mener pour sécuriser à nouveau les lieux de l'accident.