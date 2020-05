Grosjean : La saga des transferts n'est pas terminée

Malgré une saison 2020 qui n'a pas encore débuté en raison de la crise du coronavirus, le marché des transferts a connu un sérieux coup d'accélérateur la semaine dernière. La fin de l'histoire entre Sebastian Vettel et Ferrari a provoqué un premier jeu de chaises musicales impliquant ainsi Carlos Sainz, Daniel Ricciardo et les écuries McLaren et Renault. Le mouvement a apporté des premières réponses pour établir le plateau 2021, tandis que l'on ignore encore ce qu'il en sera pour certaines pointures, à commencer par Lewis Hamilton, toujours en discussion avec Mercedes pour prolonger, ou encore Fernando Alonso, pour qui l'hypothèse d'un retour a pris de l'ampleur.

Dans un tel contexte, d'autres observent la situation, jusqu'à s'en étonner tant le départ de Vettel de Maranello en a surpris plus d'un. C'est le cas de Romain Grosjean, qui mise par ailleurs sur d'autres surprises à venir… "J'ai été surpris par certaines de ces décisions", confie le pilote français au micro de Sky Sports. "Je n'aurais probablement pas fait pareil. Mais je pense que l'une des grosses surprises, c'est Sebastian. J'étais plutôt convaincu qu'il continuerait avec Ferrari. C'était une grosse surprise. Ensuite, les choses ont évolué de manière intéressante. Je ne crois pas que ce soit fini, il y a encore un baquet chez Renault, et l'on entend la rumeur Alonso. Pourquoi pas ? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent. Je ne pense pas que la saga soit encore tout à fait terminée."

Invité à préciser les décisions différentes qu'il aurait prises à la place des acteurs concernés, Romain Grosjean confirme qu'il aurait "mis en place le puzzle un peu différemment" tout en prenant soin de garder une certaine réserve : "Je ne veux pas me mettre dans le pétrin ! Nous avons tous nos opinions et nos attentes. C'était intéressant, il y a évidemment eu des discussions en coulisses et certaines choses se sont passées, certaines personnes ont vraiment fait du bon boulot."

La rumeur d'un retour d'Alonso en Formule 1 sous les couleurs de Renault est en tout cas une perspective vue d'un bon œil par Romain Grosjean. Ce dernier connaît l'Espagnol pour avoir débuté dans la catégorie reine à ses côtés en 2009, lorsque le double Champion du monde faisait son deuxième passage dans l'écurie au Losange. "C'est naturellement un grand pilote, il a toujours travaillé très dur", fait-il remarquer. "Mais il a déjà fait un retour chez Renault, et ce n'était pas dans la meilleure voiture en 2009, je peux en témoigner. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Ce serait positif, c'est certain, mais ça enlèverait aussi un baquet disponible et il n'y en a pas beaucoup. C'est intéressant, tout comme la situation financière pour tout le monde, les équipes et toutes les entreprises dans le monde qui ne sont pas dans la meilleure position actuellement. Nous verrons bien ce qui en ressort."