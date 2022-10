Grue à Suzuka : "Des problèmes de procédure ont été identifiés"

La FIA a bouclé l'enquête lancée à l'issue du Grand Prix du Japon, concernant l'utilisation de véhicules de dépannage sur la piste alors que des monoplaces roulaient encore. L'instance évoque des "problèmes de procédure" et s'engage à publier prochainement le rapport complet avec ses conclusions.

La course à Suzuka avait débuté sous la pluie et Carlos Sainz était sorti violemment de la piste à la fin du premier tour, provoquant dans un premier temps l'intervention de la voiture de sécurité puis l'interruption par un drapeau rouge. Une dépanneuse est alors intervenue pour évacuer la Ferrari de l'Espagnol, malgré des conditions de visibilité délicates, et Pierre Gasly est arrivé sur les lieux à haute vitesse juste avant que le régime passe sous drapeau rouge. Le Français a ensuite manifesté une colère vive et rare, confiant qu'il avait eu peur pour sa vie. Une ire qui s'est propagée à l'ensemble des pilotes et du paddock, les réactions étant unanimes pour condamner la présence de ce véhicule d'intervention, rappelant le douloureux souvenir de l'accident ayant coûté la vie à Jules Bianchi huit ans plus tôt, sur le même tracé.

Mercredi, le Conseil mondial du sport automobile de la FIA s'est réuni au Royal Automobile Club de Londres et a profité de cette occasion pour évoquer l'incident. "Des problèmes de procédure ont été identifiés et seront corrigés à court et moyen terme", promet la fédération internationale. "Les conclusions seront rendues publiques dans les prochains jours."

L'un des points clés de l'enquête constitue le fait de savoir si les commissaires ont agi de leur propre chef en envoyant si rapidement un véhicule d'intervention en piste, ou s'ils en ont reçu l'autorisation par la direction de course, comme l'énonce l'article 2.6.1 de l'Annexe H du Code sportif international, qui précise clairement : "Aucun commissaire ou véhicule ne doit pénétrer sur le circuit sans l'autorisation de la direction de course".

Par ailleurs, le Conseil mondial a confirmé de nouvelles mesures visant à améliorer la sécurité en 2023, à commencer par la mise en place de rétroviseurs plus grands afin de procurer "une meilleure visibilité dans l'angle mort". Le renforcement des exigences de résistance de l'arceau de sécurité a lui aussi été approuvé, conformément à ce qui avait été annoncé dans la foulée de l'accident de Zhou Guanyu au Grand Prix de Grande-Bretagne l'été dernier.