Günther Steiner : Sans Domenicali, Haas ne serait pas en F1

Haas F1 Team est arrivé officiellement en Formule 1 en 2016, mais le projet de Gene Haas de mettre en place une équipe dans la discipline reine remontait à bien plus longtemps et a été préparé minutieusement à l'avance. À l'époque où il se mettait tranquillement en place loin des regards, Günther Steiner était déjà un proche conseiller de l'homme d'affaires américain et prospectait pour chercher la meilleure façon de procéder.

C'est dans ces moments fondamentaux pour la naissance de l'écurie que Stefano Domenicali, qui était alors encore aux responsabilités du côté de la Scuderia Ferrari, au poste de directeur qu'il a occupé entre janvier 2008 et avril 2014, a joué un rôle pour aider Haas à devenir réalité. Cela a permis de nouer le partenariat technique qui lie encore aujourd'hui les deux entités.

Interrogé sur la passation de pouvoir entre Chase Carey et l'Italien, qui aura officiellement lieu en janvier prochain, Steiner a déclaré vendredi : "Nous devons remercier Chase pour ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il va faire. Il reste un président non exécutif, ce qui est une très bonne chose à mon avis. Il a gagné le respect des directeurs d'équipe ici, et je pense que parfois nous avons un petit peu besoin d'un maître d'école sage, et Chase est ce genre de gars, au bon endroit, parce qu'il a beaucoup d'expérience des affaires. Il a dirigé une grande compagnie auparavant [la 21st Century Fox, ndlr]."

"Il a fait du super travail, parce que quand vous venez de l'extérieur, il n'est pas facile de comprendre la discipline, de composer avec tous les individus et d'apprendre à les connaître, et il a été bon. Et il est également arrivé à un moment où il fallait renouveler les accords commerciaux, les [Accords] Concorde, où la pandémie a frappé également. Donc il a eu beaucoup de choses à affronter d'un seul coup, et ils ont fait un travail fantastique pour avoir 17 courses cette année, et nous avons signé de meilleurs Accords Concorde pour tout le monde, je dirais. Donc, pour l'avenir, la discipline est en très bonne posture."

"Je connais Stefano depuis longtemps. C'est un très bon gars, il a une super expérience de la discipline. Sans Stefano, Haas ne serait pas ici. Ça peut sembler étrange pour vous à entendre, mais au début, quand j'ai essayé de mettre cela en place, une des personnes avec lesquelles j'ai parlé, la principale personne, c’était Stefano, et il a été le gars qui a cru que c'était faisable, quand Gene était là."

"Il a beaucoup aidé et il a cru dans le modèle que nous avons créé, et il l'a soutenu. Donc je pense qu'il comprend très bien la discipline, et bien sûr il est heureux de revenir dans le sport parce qu'il était là à l'époque de l'apogée de l'ère Ferrari avec Michael [Schumacher]. Donc je pense que nous pouvons lui souhaiter la bienvenue. Et désormais ils ont une superbe équipe avec Stefano et Chase qui reste un peu à l'arrière-plan."

