Steiner explique pourquoi Haas s'est voilé la face

Haas avait connu sa meilleure campagne en 2018, engrangeant 93 points et accrochant la cinquième place du championnat des constructeurs, mais le potentiel de la VF-19 s'est avéré difficile à exploiter et l'écurie américaine s'est retrouvée neuvième l'an passé, avec seulement 28 unités au compteur. La saison avait pourtant bien commencé avec la sixième place de Kevin Magnussen à Melbourne, mais les évolutions apportées à partir du Grand Prix d'Espagne se sont avérées contre-productives et Haas n'a quasiment plus marqué de points ensuite, malgré de belles performances en qualifications : l'équipe ne parvenait pas à tirer le meilleur des pneus Pirelli.

D'après Steiner, les bons résultats obtenus en 2018 ont peut-être eu pour conséquence un excès de confiance. Lorsqu'il lui est demandé si le Grand Prix de Bahreïn, deuxième manche de la saison 2019, a été le premier signe des problèmes de pneus, l'Italien répond : "Non, c'est la première fois qu'il est apparu que quelque chose n'allait pas, et nous nous sommes rendu compte que nous n'arrivions pas à gérer les pneus. Puis nous avons essayé de les faire fonctionner, de les influencer de l'extérieur au lieu d'aller voir si nous avions un problème aéro, car la voiture était bonne en qualifications."

"À Barcelone, encore une fois, nous n'étions pas sûrs que les pneus fonctionnent, mais quand on a un bon résultat, on y croit. Peut-être qu'en ayant ces bons résultats au début, nous avons été un peu pris en traître, car en sortant d'une très bonne saison comme 2018, nous avons peut-être aussi été un peu trop sûrs de nous ; nous ne le savons que maintenant."

"Quand on ne sait pas où l'on se trouve, on ne réagit pas correctement, et une fois que l'on comprend vraiment le problème – à savoir lors de la trêve estivale – il est trop tard. Après la trêve estivale, on ne pense plus au circuit, nous étions simplement trop loin. Il était donc mieux de se concentrer sur 2020."

Les pilotes Haas, en particulier Romain Grosjean, n'ont pas manqué de manifester leur inquiétude quant à l'efficacité et à l'impact des évolutions apportées à la VF-19 à Barcelone. Steiner, honnête, reconnaît que l'écurie ne les a pas écoutés car ils s'étaient qualifiés septième et huitième, loin devant leurs concurrents directs.

"Nous avons eu un bon résultat [en Espagne]", relate-t-il. "Nous l'avons vu de nouveau en qualifications, mais pas en course, car il y a eu [un accident]. Nous n'avons donc pas su ce qui aurait pu se passer en course, mais la voiture aurait pu être compétitive à Barcelone. Par conséquent, peut-être qu'à Barcelone, nous avons un peu trop cru que la voiture était bonne partout. Cette voiture était bonne à Barcelone en particulier. À l'époque, les pilotes disaient donc que c'était bien. Nous sommes passés en Q3, je crois que nous nous y sommes qualifiés sixième ou septième, c'était très bien. Alors comment pouvions-nous dire que ce n'est pas bien ? Nous nous avons peut-être été un peu aveuglés par le résultat de 2018."

"Avec le recul, c'est facile de dire que je réagirais différemment à ce qui s'est passé à Barcelone. Je dirais : 'Les gars, il faut faire une réunion, il y a quelque chose qui ne colle pas'. Nous avons fait confiance aux résultats plus qu'aux données et aux pilotes. Nous avons fait confiance à ce qui était facile et agréable à croire, à savoir le résultat, et non à la réalité, qui n'était pas séduisante."

Propos recueillis par Jonathan Noble