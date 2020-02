Haas : "Franchement, j'espère revenir à la forme de 2018"

Pour 2020, Haas F1 Team va revenir à ses couleurs traditionnelles, à savoir un mélange entre le blanc, le gris, le rouge et le noir. L'écurie a levé le voile sur les premières images 3D de sa voiture. Comme toujours en pareille situation, difficile de tirer beaucoup de conclusions à chaud sur un modèle virtuel qui a tout de l'hybride entre la F1 version 2019 et celle de cette année, et encore moins d'essayer de se projeter.

Pour Gene Haas, fondateur et propriété de l'écurie américaine, l'essentiel sera avant tout de retrouver ce qui avait fait de la structure de Kannapolis – qui demeure basée sur un modèle d'achat du maximum de pièces possibles à Ferrari – une prétendante au top 5 chez les constructeurs en 2018 et d'avoir compris les erreurs de la désastreuse campagne 2019. L'an passé, des difficultés dans la gestion des pneus et la compréhension du châssis et de ses évolutions avaient grandement handicapé Romain Grosjean et Kevin Magnussen dans leur quête de résultats.

Lire aussi : Haas dévoile sa F1 pour la saison 2020

"Nous avons traversé un véritable processus d'apprentissage, un processus que toutes les écuries de Formule 1 ont connu à un certain stade", affirme Gene Haas. "Je suis convaincu que nous avons tiré les enseignements de ces leçons et que nous avons utilisé ces connaissances pour faire de la VF-20 une monoplace plus compétitive. Franchement, j'espère que nous reviendrons à la forme de 2018 avec la VF-20, lorsque nous avons terminé à la cinquième place du championnat des constructeurs. La saison 2019 a été difficile à supporter."

Difficile à supporter sur le plan technique et sportif, mais sans doute également sur le plan de l'image puisque la Haas VF-19 était habillée de noir et d'or en raison de l'accord de sponsoring avec Rich Energy, qui n'a pas fait long feu et s'est achevé de façon rocambolesque. "Je suis heureux de voir la voiture revenir aux couleurs plus familières de Haas Automation. C'est assurément une livrée à laquelle les gens s'identifient. C'est important pour moi que nous soyons de retour dans la lutte et que nous marquions régulièrement des points. Nous en avons clairement les capacités, et nous avons prouvé que nous pouvions le faire en tant qu'organisation."

"Obligés de se regarder en face" après 2019

Quant à Günther Steiner, le directeur de l'équipe, il rappelle que, stabilité réglementaire oblige, la VF-20 sera avant tout une évolution de la VF-19. "C'est toujours passionnant de voir le développement d'une nouvelle Formule 1 et il ne fait aucun doute que la VF-20 devra être plus performante que notre voiture précédente. La réglementation est restée stable cette saison, ce qui nous a permis d'améliorer notre compréhension de la voiture et de l'examiner de plus près afin de trouver des solutions et des applications à intégrer dans la conception de la VF-20."

"L'année dernière a clairement été un échec [...] mais on apprend de ce genre de situation, nous l'avons tous fait. Tous les membres de l'équipe ont été obligés de se regarder en face et de comprendre ce qu'ils pouvaient faire de mieux. J'ai hâte de voir la VF-20 faire ses débuts sur la piste. Comme toujours dans les essais, on veut beaucoup de choses, mais beaucoup de kilométrage, de fiabilité et de vitesse seraient les bienvenus alors que nous nous préparons pour la première course en Australie."

La présentation de la Haas VF-20 réelle aura lieu quelques minutes avant le début des essais hivernaux de Barcelone, le 19 février dans la pitlane du circuit catalan. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des dates des présentations des F1 2020 dans notre article récapitulatif.

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.