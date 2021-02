Haas pourrait appeler Grosjean ou Magnussen en cas de besoin

En ces temps de pandémie, la possibilité qu'un pilote de Formule 1 soit indisponible pour cause de COVID-19 n'est pas négligeable. Après tout, six d'entre eux ont déjà été testés positifs, dont trois (Lando Norris, Charles Leclerc, Pierre Gasly) à Dubaï pendant l'intersaison, tandis que les trois autres (Sergio Pérez, Lance Stroll et Lewis Hamilton) ont eu moins de chance et ont dû faire l'impasse sur une ou plusieurs courses.

Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont été écartés par Haas après respectivement cinq et quatre saisons de collaboration avec l'écurie américaine et se sont orientés vers les États-Unis, le premier en IndyCar, le second en IMSA. Chacun a tourné la page de la Formule 1 plus ou moins définitivement, mais Grosjean juge que "rien n'est impossible" quant à la possibilité de faire un retour temporaire si une écurie cherche un remplaçant.

Chez Haas, on y est ouvert également. "Ça ne me dérangerait pas, s'ils sont libres", commente le directeur d'équipe Günther Steiner pour Motorsport.com. "Je pense qu'ils seront contents de revenir, par ailleurs. Enfin, je ne leur ai pas posé la question, mais je ne pense pas qu'ils aient du ressentiment."

Steiner reste justement en contact avec ses deux pilotes. "Je viens d'envoyer un message à Romain, parce qu'il fallait que je lui pose une question", poursuit-il. "J'ai discuté avec Kevin le week-end dernier lorsqu'il était à Daytona. Je suis donc très content pour eux. Et comme je l'ai toujours dit, nous nous sommes séparés, mais je pense que dans la vie, nous nous entendons encore bien. Nous ne nous sommes pas brouillés. Bien sûr, ils n'étaient pas contents, mais ils n'étaient pas mécontents. Ils ont passé un bon moment, nous avons passé un bon moment. Toutes les bonnes choses ont une fin, c'en était une, mais nous maintenons notre relation. Je suis très content qu'ils continuent tous deux de faire ce qu'ils aiment faire."

Reste à savoir qui occupera le rôle de pilote de réserve Haas en 2021, rôle qui n'intéresse ni Grosjean, ni Magnussen. L'an dernier, cette tâche revenait à Pietro Fittipaldi et à Louis Delétraz ; le Brésilien avait ainsi pu faire ses débuts en Formule 1 à la place de Grosjean pour les deux derniers Grands Prix de l'année, après le terrible accident du Français.

"Je pense qu'il nous faut avoir un troisième pilote avec nous cette année, comme l'an dernier, à cause du COVID-19. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va être touché. S'il y a un moment où l'on a besoin d'un troisième pilote au circuit, c'est maintenant. Mais nommer quelqu'un n'est pas urgent. Nous discutons avec Pietro, évidemment. Mais nous ne sommes pas pressés et lui non plus", conclut Steiner.

Delétraz, pour sa part, n'est plus pilote de réserve, n'ayant pas souhaité renouveler sa collaboration avec l'écurie.

Propos recueillis par Adam Cooper