Haas confirme Schumacher et Mazepin pour 2022

Malgré le peu de doute qui entourait la question, on sait désormais avec certitude que le duo de pilotes ne bougera pas chez Haas F1 Team pour la saison 2022. L'écurie américaine a confirmé jeudi matin que Mick Schumacher et Nikita Mazepin seraient toujours présents la saison prochaine, alors que tous les deux vivent actuellement leur première saison en Formule 1.

Il était peu probable qu'un baquet se libère au sein de la structure dirigée par Günther Steiner. Tout d'abord parce que Nikita Mazepin dispose d'un contrat pluriannuel depuis son arrivée, qui a été soutenue financièrement par Uralkali. Il n'est d'ailleurs pas anodin que cette officialisation tombe à la veille du Grand Prix de Russie. La seule part d'incertitude pouvait concerner Mick Schumacher, qui a parfois été évoqué pour rejoindre Alfa Romeo – dernière équipe maintenant à disposer d'un volant libre – mais le jeune protégé de la Ferrari Driver Academy fera ses classes une saison supplémentaire avec Haas.

L'hiver dernier, Haas a fait le choix de se séparer de ses pilotes expérimentés qu'étaient Romain Grosjean et Kevin Magnussen pour faire le pari de la jeunesse. La saison 2021 a toujours été présentée comme une année de transition, avec une monoplace ayant très peu évolué et souffrant donc d'un sérieux manque de performance par rapport à la concurrence. L'équipe a fait le choix de tout miser sur la révolution réglementaire de l'an prochain, tout en préparant deux nouveaux jeunes pilotes lors de leur première campagne.

Mick Schumacher et Nikita Mazepin luttent donc depuis le début de l'année en fond de grille, et c'est davantage leur duel interne qui est observé. Celui-ci a d'ailleurs été marqué par plusieurs incidents et même par des contacts ou manœuvres âpres en piste. Aucun des deux hommes n'est parvenu à entrer dans les points à ce jour, et Haas pointe à la dixième et dernière place du championnat constructeurs. Mick Schumacher a signé le meilleur résultat de l'écurie cette année en décrochant la 12e place lors du Grand Prix de Hongrie durant l'été.

"Nous savions que nous voulions de la continuité en 2022 et je suis heureux de le confirmer avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin qui seront avec Haas F1 Team l'année prochaine", annonce Günther Steiner. "L'année 2021 a offert aux deux pilotes l'opportunité d'apprendre la Formule 1, et ils ont fait beaucoup cette saison."

"C'est une saison difficile, c'est certain, avec le package que nous avons, mais dans le même temps, ils ont tous les deux relevé ce défi et travaillé étroitement avec l'équipe pour apprendre nos procédures et s'adapter à la rigueur d'un championnat de F1, avec tout ce que cela implique aussi bien en interne qu'en externe. Désormais, nous regardons vers 2022, nous sommes convaincus que nous pouvons aller de l'avant et donner à Mick et Nikita un package compétitif pour faire un nouveau pas dans leur carrière en F1."