Haas sous enquête des commissaires après le GP de Hongrie

L'équipe Haas a été convoquée par les commissaires du GP de Hongrie sur la base d'une infraction possible à l'article 27.1 du Règlement Sportif qui dispose que : "Le pilote doit piloter la voiture seul et sans aides."

Il n'y a pour le moment pas d'autres précisions sur ce qui est exactement reproché à l'écurie américaine, hormis qu'il s'agit "d'aides au pilote pendant le tour de formation". L'écurie pourrait tout simplement s'être rendue coupable d'avoir demandé à ses pilotes de rentrer au stand pour changer de pneus, ce qui est théoriquement proscrit lors de cette phase de l'épreuve.

Kevin Magnussen et Romain Grosjean ont été les seuls pilotes à passer par la pitlane à la fin du tour de formation pour tenter le pari des pneus slicks. Un pari payant puisque les deux VF-20 ont pu adopter un excellent rythme dans les premiers tours et remonter dans la hiérarchie, ce qui leur a permis de longtemps occuper le top 5 avant de chuter progressivement dans le classement quand la course est déroulée sur piste totalement sèche. Magnussen a tout de même réussi à franchir la ligne d'arrivée au neuvième rang, pour rapporter les premiers points de l'écurie. Un résultat qui est donc en suspens.