Au tour de Haas d'attaquer Günther Steiner en justice !

Quelques jours après que l'on a appris que Günther Steiner attaquait Haas en justice en Caroline du Nord pour ne pas lui avoir versé certaines commissions couvrant la période 2022-2023, l'on apprend que Haas a lancé sa propre action en justice en Californie.

Dans des documents légaux déposés devant une juridiction de l'État américain, Haas avance que Steiner et son éditeur Ten Speed Press ont illégalement publié dans le cadre de son autobiographie "Surviving to Drive" des images dont l'entreprise estime qu'elle contreviennent aux règles sur la protection des marques déposées.

Il est ainsi indiqué : "En 2023, sans l'autorisation ou le consentement de Haas Automation, Steiner a rédigé, commercialisé, promu, vendu, distribué et profité d'une publication intitulée 'Surviving to Drive', qui utilisait et affichait illégalement, et continue d'utiliser et d'afficher, les marques commerciales de Haas Automation et l'image commerciale de Haas Automation pour le gain financier personnel et le profit illicite de Steiner. Haas Automation n'a jamais consenti à l'utilisation par Steiner des marques Haas Automation ou de son image de marque sur le produit incriminé."

La société ajoute avoir fait part de ses préoccupations à Steiner, mais n'avoir pas reçu de réponse satisfaisante, ce qui a motivé son action en justice. "Haas Automation a adressé à Steiner une notification préalable à l'action en justice, mais à ce jour, Steiner n'a pris aucune mesure pour cesser ou atténuer ses actes illicites, ce qui rend nécessaire l'action en justice."

"Steiner vend et promeut le produit incriminé sur différents supports, y compris, mais sans s'y limiter, les supports imprimés et numériques, en violation des droits de propriété intellectuelle exclusifs de Haas Automation. Les informations disponibles en ligne indiquent qu'en janvier 2024, le produit incriminé a dépassé les 150 000 exemplaires vendus et généré un chiffre d'affaires d'au moins 4 500 000 dollars."

Haas souhaite obtenir des dommages et intérêts et a demandé à ce qu'un procès devant jury se tienne sur l'affaire. Si elle atteint ce stade, la question sera de savoir si l'utilisation par Steiner et Ten Speed Press d'images appartenant à Haas entre dans le "fair use" (usage loyal ou acceptable). Il s'agit d'un corpus de règles qui limitent ou apportent des exceptions aux droits exclusifs de l'auteur sur son œuvre dans un certain nombre de cas (commentaire, critique, transmission d'informations, etc).

Steiner et Haas ont mis fin à leur collaboration en fin d'année 2023, quand le contrat de l'ancien directeur de l'écurie n'a pas été renouvelé. Il était à ce poste depuis l'arrivée de l'équipe en Formule 1 en 2016, et même avant, et faisait partie des figures les plus reconnaissables du paddock grâce à la série Netflix "Drive to Survive".

Avec Jonathan Noble