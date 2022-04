Haas : Ferrari a désormais "le meilleur moteur" en F1

Avec quatre monoplaces à moteur Ferrari dans le top 7 des qualifications et dans le top 6 de la course au Grand Prix de Bahreïn, où Charles Leclerc et Carlos Sainz ont signé un doublé pour la Scuderia, les groupes propulseurs au cheval cabré ont manifestement fait un grand pas en avant. Après deux saisons compliquées à la suite de l'accord confidentiel trouvé avec la FIA concernant la légalité de l'unité de puissance italienne, Mattia Binotto estime que celle-ci a rattrapé son retard sur Mercedes et Red Bull (ex-Honda).

Ce n'est pas Günther Steiner qui dira le contraire, lui dont l'écurie Haas a passé la saison 2021 loin derrière le reste du peloton mais vient de faire son retour aux avant-postes avec la cinquième place de Kevin Magnussen ce dimanche. "Je pense que le moteur Ferrari est désormais le meilleur moteur", déclarait l'Italien sans détour à la suite des qualifications. "Je le pense sincèrement, et ils ont beaucoup de mérite, car ils étaient dans la même position que nous. Ils se sont pris tout un tas de critiques à ce sujet. Ils ont fait leur travail et sont revenus avec quelque chose de très bon."

"Je pense que s'il n'est pas le plus compétitif, il fait au moins partie des meilleurs", a ajouté Steiner après la course quant au groupe propulseur conçu à Maranello. "À mon avis, il n'y a pas un grand écart entre les moteurs. Mais c'en est un bon. Avant, ce n'était pas le plus compétitif – je ne peux pas dire que c'était le plus faible, car sinon ils se font pourrir, mais passer à ce niveau en quelques années, c'est un exploit. J'en suis très content. Ils ont fait du super travail."

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Le son de cloche est similaire du côté de Valtteri Bottas, qui découvre cette année les moteurs Ferrari, ayant rejoint Alfa Romeo en provenance de Mercedes. "Je ne vois franchement plus aucune grande différence entre les motoristes, quels qu'ils soient", analyse le vétéran finlandais. "Je pense que Ferrari a fait du bon travail, ils ont certainement fait un pas en avant par rapport à l'an dernier. C'est une progression, aucun doute là-dessus."

Forcément, il y a un peu d'inquiétude chez la concurrence. Pour Pierre Gasly, "les voitures propulsées par Ferrari sont vraiment rapides", tandis que Max Verstappen a confirmé mais nuancé : "Je pense que ça ne dépend pas que du moteur. Il faut bien passer les virages, ce qui semble mieux se passer qu'avant chez Ferrari également. Je ne pense donc pas que leur amélioration soit uniquement due au nouveau moteur, bien qu'ils soient clairement performants en ligne droite." Le très rapide circuit urbain de Djeddah confirmera-t-il ce diagnostic ce week-end ?

Propos recueillis par Luke Smith