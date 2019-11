Un problème de MGU-K a handicapé Grosjean en fin de GP

Septième au moment du restart après le premier Safety Car, Romain Grosjean a rapidement perdu des places, une chance de podium et finalement les points. Dépité après l'épreuve, le Français a selon son directeur été victime d'un problème temporaire et bref de MGU-K juste avant l'attaque autoritaire de Carlos Sainz dans les premiers virages du 60e tour. "Il n'a rien pu faire. Et ensuite, Sainz l'a poussé comme vous le savez [à la sortie du virage 2]."

"Ensuite, vous vous retrouvez à nouveau dans la mêlée. Notre voiture, dans le trafic, n'est pas bonne donc nous avons juste perdu toutes ces positions et ensuite, retour à la case départ comme on dit. C'est seulement sur cette relance qu'il y a eu un problème de MGU-K. C'est incroyable pour moi, vous savez. Il n'avait aucune puissance venant du MGU-K, et ensuite lors de l'accélération suivante il coupait et puis c'était de nouveau bon. Personne ne sait ce que c'était. Nous ne savons toujours pas parce qu'il a fonctionné après."

Grosjean a reconnu qu'une telle situation était typique de Haas. "Honnêtement, c'était une de mes meilleures courses. J'ai vraiment piloté à fond, à la limite à chaque tour. Mais quand le Safety Car est arrivé, j'ai pensé que nous étions morts. La température des pneus a juste chuté, j'ai perdu 40°C à l'avant droit et je savais que le restart allait être difficile."

"Je n'étais pas très content de Sainz, il m'a poussé très large dans le virage 2, mais sans ça les gens en pneus tendres derrière moi m'ont dépassé en permanence. Donc un fois de plus c'est notre chance : quand on peut marquer des points, quand ça semble bien embarqués, nous sommes juste malchanceux."