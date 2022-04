Haas justifie le forfait de Schumacher à Djeddah

Ce samedi, lors des qualifications du Grand Prix d'Arabie saoudite, Mick Schumacher a violemment percuté le mur alors qu'il cherchait à entrer en Q3 pour la première fois de sa carrière. Si le choc a été impressionnant, le pilote Haas n'a pas été blessé et, après une série d'examens à l'hôpital, a pu regagner sa chambre d'hôtel. Mais bien que Schumacher ait été déclaré apte à disputer le Grand Prix, son équipe a pris la décision de retirer la voiture #47.

Günther Steiner, le directeur de l'écurie américaine, a justifié ce retrait en indiquant qu'il n'y avait aucun avantage sur le long terme à reconstruire la monoplace à la hâte, dans la nuit de samedi à dimanche. Selon lui, les chances d'inscrire des points à Djeddah sont trop faibles et la possibilité de subir des dégâts supplémentaires pourrait gâcher le week-end de Schumacher au Grand Prix d'Australie, qui se tient dans deux semaines.

"On peut travailler toute la nuit et ensuite [le matin de la course] découvrir que l'on s'est compromis énormément parce que l'on a tout fait dans la précipitation", a expliqué Steiner à propos de cette décision. "Ensuite, on se retrouve en Australie [au GP suivant] sans avoir toutes les pièces de rechange. [Si] une petite chose [arrive] en Australie, on ne peut pas courir alors que, théoriquement, on devrait être dans une meilleure position. Ça n'a pas de sens pour moi."

Des débris du crash de Mick Schumacher, Haas VF-22

Un autre argument ayant fait pencher la balance du côté du forfait concerne la logistique. Le fret pour le Grand Prix d'Australie part d'Arabie Saoudite, ce qui signifie qu'il n'y a aucune possibilité pour Haas de vérifier le châssis de Schumacher à son usine de Banbury, en Grande-Bretagne, avant la course suivante.

"Vous devez expédier tout ce qui est ici [en Arabie saoudite] à Melbourne", a-t-il indiqué. "Nous ne pouvons pas tout expédier en Grande-Bretagne [à l'usine] maintenant pour faire tous les trucs nécessaires sur la voiture, pour vérifier les fissures et toutes ces autres bonnes choses. En sachant que l'on ne peut pas finir dans les points si l'on part des stands cette année, car il y a trop de bonnes équipes, ça ne serait pas du bon travail, tout simplement."

En outre, puisque la saison vient de débuter et que les équipes tâtonnent encore avec leurs nouvelles voitures, elles ne se sont pas encore constitué un stock important de pièces de rechange. "Si nous ne courons pas [en Arabie saoudite], ça ira, [nous serons] OK à 100% pour Melbourne. C'est toujours difficile de toujours suivre le rythme mais nous sommes contents d'aller à Melbourne avec suffisamment de pièces", a conclu Steiner.