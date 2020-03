Deux nouveaux membres de Haas isolés et testés au COVID-19

Moins de 24 heures après le placement en quarantaine de deux membres de son écurie ayant manifesté des symptômes, deux autres personnes du staff de Haas F1 Team ont été mises à l'isolement jeudi matin à Melbourne et testées pour savoir si elles étaient positives au COVID-19. Au total, trois mécaniciens et un ingénieur sont concernés, tandis que cela porte à cinq le nombre de personnes ayant subi ce test dans le paddock, puisqu'un membre de l'équipe McLaren est également surveillé. Les deux équipes espèrent obtenir les résultats dans la journée.

"Nous devrions avoir les résultats dans l'après-midi", confirme Günther Steiner, directeur de Haas. "Jusque-là, je n'en sais rien, je ne veux pas spéculer. Je ne suis pas médecin. J'espère que ce sera négatif et que nous continuerons comme prévu." Le patron de l'écurie américaine précise que les conséquences en cas de test positif au COVID-19 n'ont pas encore été discutées : "Nous franchirons cette étape lorsque nous y serons, nous attendons simplement les résultats. J'espère qu'ils sont négatifs, mais qui sait ?"

Lire aussi : Coronavirus - Le point sur le bouleversement des calendriers

La tension liée à l'épidémie mondiale de coronavirus est palpable à Melbourne, où le corps médical a déjà tiré la sonnette d'alarme. Si un cas était avéré, le placement en quarantaine de toute une écurie serait alors une hypothèse vraisemblable. Directeur de la Santé publique dans l'état de Victoria, Brett Sutton s'est exprimé sur le sujet au micro de la radio 1116 Sen quant à l'accélération du processus pour les tests pratiqués.

"S'ils sont tous négatifs, et si toute autre personne qui a des symptômes est négative et n'a pas exposé d'autre membres, alors ils peuvent continuer", a-t-il indiqué. "Mais s'il y a des cas positifs et que d'autres ont été exposés, alors tous ceux qui ont été en contact doivent être placés en quarantaine, et la question de savoir si le personnel peut continuer à travailler se posera. J'ai discuté avec mon équipe pour que l'on obtienne les résultats de ces tests dès que possible. Tout dépend vraiment de ça. S'il y a des tests positifs, je serai immédiatement en relation avec la direction [du GP d'Australie], avec les organisateurs, pour voir les mesures à prendre et leurs implications."

Accès restreint des TV aux pilotes

Alors que les activités médiatiques ont débuté dans le cadre du Grand Prix d'Australie, qui doit avoir lieu ce week-end sur l'Albert Park, les mesures de précaution se multiplient. Dès mercredi, les organisateurs avaient annoncé la suppression de la séance d'autographes ainsi que l'interdiction pour les fans de prendre des selfies avec les pilotes ou de les approcher de trop près.

Ce jeudi, suite à des discussions avec les directeurs d'équipe, une autre décision a été prise, toujours dans le but de se prémunir d'une éventuelle propagation du coronavirus : celle d'annuler toutes les séances d'interview avec les télévisions jusqu'à nouvel ordre. Initialement, une distance de deux mètres entre les pilotes et les médias avait été mise en place, mais une solution plus radicale a finalement été préférée. Désormais, une seule caméra appartenant au diffuseur officiel de la Formule 1 sera en charge des interviews des pilotes. Le contenu sera ensuite mis à la disposition de tous les diffuseurs.

Related video