Mick Schumacher ne sera plus chez Haas en 2023

Mick Schumacher ne sera pas pilote Haas l'année prochaine, c'est désormais officiel. L'écurie américaine l'a annoncé ce jeudi matin à quelques heures des conférences de presse du Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière manche de la saison 2022 de F1.

Lire aussi : Le point sur les transferts F1 après l'annonce Hülkenberg

"Je tiens à remercier Mick Schumacher pour sa contribution à l'équipe au cours des deux dernières années", a déclaré Günther Steiner, directeur de l'équipe. "Le pedigree de Mick dans les catégories juniors était bien connu et il a continué à grandir et à se développer en tant que pilote pendant son passage chez Haas, avec comme point culminant ses premiers points en F1 plus tôt cette saison. Bien que nous ayons choisi de prendre des directions différentes pour l'avenir, toute l'équipe souhaite à Mick bonne chance pour les prochaines étapes de sa carrière et au-delà."

Cette nouvelle n'est pas vraiment une surprise au vu du contexte des derniers mois, lors desquels il est apparu clairement que l'équipe avait perdu confiance dans le pilote allemand, qui est d'ailleurs sur le point de perdre son lien avec la filière Ferrari, constructeur avec qui Haas entretient un partenariat technique fort.

Le début de saison 2022 du fils du septuple Champion du monde a été marqué par plusieurs sorties de piste violentes, notamment du côté de Djeddah et de Monaco, et accrochages (comme celui avec Sebastian Vettel à Miami) qui ne lui ont pas permis de capitaliser sur la forme précoce des VF-22 tout en endommageant grandement les monoplaces de l'écurie ; un point qui a été fréquemment mis en avant par la direction de la structure par la suite.

La Haas VF-22 de Mick Schumacher après son crash des qualifications en Arabie saoudite

En sus, son niveau de performance face à Kevin Magnussen, qui revenait au dernier moment en F1 après une année en dehors des baquets, n'a pas été des plus flatteurs, Schumacher peinant à se montrer suffisamment régulier, notamment dans la première moitié de la saison. Sa première année passée chez Haas, en 2021, n'avait pas été de nature à véritablement donner une référence claire tant la VF-21 était peu performante et tant il paraissait plusieurs crans au-dessus de son équipier Nikita Mazepin.

Même s'il a connu du mieux cet été, avec ses premiers points inscrits en Formule 1, et ce lors de deux Grands Prix consécutifs (en Grande-Bretagne et en Autriche), sa situation au sein de Haas semblait déjà précaire. La série d'arrivées hors top 10 qui a suivi n'a pas plaidé en sa faveur, et il est vite paru clair qu'il n'était pas le favori à sa propre succession, alors que les candidatures d'Antonio Giovinazzi et Nico Hülkenberg gagnaient en crédibilité. Récemment, c'est bien le dossier de son compatriote qui a pris le plus d'épaisseur, et une annonce pourrait intervenir sous peu.

Concernant l'avenir à court terme, la seule chance pour Mick Schumacher d'obtenir un nouveau baquet de titulaire en F1 dépendrait d'un week-end désastreux de Logan Sargeant à Abu Dhabi. L'Américain a en effet été annoncé par Williams pour 2023, à la condition d'obtenir sa Super Licence, ce qui dépendra de sa position finale en F2. Dans ce cas de figure, l'équipe de Grove devrait alors réfléchir à une solution de secours, le statut de pilote titulaire de Schumacher demeurant potentiellement intéressant.

La piste d'un rôle de réserviste dans une écurie est également sur la table, avec la possibilité notamment évoquée par Toto Wolff de rejoindre les rangs de Mercedes.

Lire aussi : Mercedes pourrait envisager Schumacher comme réserviste