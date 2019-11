Haas va tester son nouveau simulateur pour la première fois

Jusqu'à présent, les pilotes Haas – notamment ceux chargés des tests en question, Pietro Fittipaldi et Louis Delétraz – utilisaient les simulateurs Dallara et Ferrari en Italie, mais ceux-ci n'étaient pas forcément disponibles en week-end de Grand Prix. Haas et Dallara ont ainsi travaillé pour en créer un réservé à l'écurie américaine sur le site de l'entreprise transalpine.

Le simulateur est un outil crucial en week-end de Grand Prix, notamment afin de contribuer aux réglages. Haas va donc profiter du dernier rendez-vous de la saison pour s'assurer que tout fonctionne au mieux en vue de la saison 2020, avec Fittipaldi au volant sur la piste virtuelle de Yas Marina.

"Cela n'aidera pas en piste, il s'agit davantage de savoir si le système fonctionne", explique Günther Steiner, directeur d'équipe. "Il s'agit de voir si nous avons tout en place, si nous pouvons communiquer efficacement et si tout fonctionne comme nous le voulions. Concrètement, c'est une répétition générale de ce processus, et non une question de performance de la voiture. Peut-être que nous en tirerons quelque chose en performance, mais ce n'est pas l'objectif. Il s'agit de tester le système. Espérons que tout sera en place pour l'an prochain et que nous pourrons alors l'utiliser tous les week-ends."

Reste à savoir qui assumera le rôle de pilote sur le simulateur en 2020. Haas a fait une offre à Robert Kubica, remplacé par Nicholas Latifi chez Williams, mais le Polonais est également courtisé par Racing Point. "Bien sûr, Robert a beaucoup d'expérience. Je pense que nous avons des alternatives, car nous avons travaillé très dur là-dessus cette année. Ce qui serait bien avec Robert, c'est qu'il a déjà fait ça. Il sait donc ce qu'il doit faire", conclut Steiner.

Propos recueillis par Jonathan Noble